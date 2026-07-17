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    Болат Акчулаков назначен акимом Атырауской области

    Указом Главы государства Болат Акчулаков назначен акимом Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Болат Акчулаков Болат Ақшолақов
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    — Указом Главы государства Акчулаков Болат Уралович назначен акимом Атырауской области, — говорится в сообщении.

    Болат Акчулаков родился 9 апреля 1971 года в Атырау.

    Окончил Казахскую государственную академию управления (1993), специальность: «экономист», а также Алматинский образовательный центр нефтегазовой промышленности (1998), специальность «Оценка контрактов на недропользование», «Экономика нефтедобычи».

    Ранее занимал различные руководящие должности в нефтегазовой отрасли и государственных органах:

    Экономист, главный экономист Alem Bank Kazakhstna (1994-1995)

    Начальник отдела, директор департамента Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития в 1995-1997 годы.

    Старший эксперт, менеджер, главный менеджер, заместитель Директора Департамента ЗАО ННК «Казахойл» (1997-2001)

    Бизнес-аналитик, менеджер, финансовый директор Commonwealth and British Services Ltd. (2001-2003)

    Исполнительный директор по управлению долями СП ЗАО ННК «Казмунайгаз» (2003-2006)

    Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2006-2008).

    Управляющий директор по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (01.2009-17.06.2010)

    Генеральный директор ТОО «PSA» (07.2010-10.2011)

    Президент АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (10.2011-12.2011)

    Вице-министр нефти и газа (01.2012-25.08.2014)

    Генеральный директор ТОО «Almex Petrochemical» (09.2014-02.2017)

    Генеральный директор Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» (01.02.2016-11.2017)

    Вице-министр энергетики Республики Казахстан (11.2017-04.2019)

    Генеральный директор ассоциации «KAZENERGY» (03.03.2019-04.2021)

    Генеральный директор ТОО «Almex Petrochemical» (2019-2021)

    Управляющий директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына» (04.2021-01.2022)

    Министром энергетики РК (11.01.2022-04.04.2023)

    Советник Президента Республики Казахстан (04.04.2023-13.02.2025)

    Председатель Ассоциации «KAZENERGY» (с 13.02.2025).

    Акорда
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор