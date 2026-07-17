Болат Акчулаков назначен акимом Атырауской области
Указом Главы государства Болат Акчулаков назначен акимом Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Указом Главы государства Акчулаков Болат Уралович назначен акимом Атырауской области, — говорится в сообщении.
Болат Акчулаков родился 9 апреля 1971 года в Атырау.
Окончил Казахскую государственную академию управления (1993), специальность: «экономист», а также Алматинский образовательный центр нефтегазовой промышленности (1998), специальность «Оценка контрактов на недропользование», «Экономика нефтедобычи».
Ранее занимал различные руководящие должности в нефтегазовой отрасли и государственных органах:
Экономист, главный экономист Alem Bank Kazakhstna (1994-1995)
Начальник отдела, директор департамента Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития в 1995-1997 годы.
Старший эксперт, менеджер, главный менеджер, заместитель Директора Департамента ЗАО ННК «Казахойл» (1997-2001)
Бизнес-аналитик, менеджер, финансовый директор Commonwealth and British Services Ltd. (2001-2003)
Исполнительный директор по управлению долями СП ЗАО ННК «Казмунайгаз» (2003-2006)
Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2006-2008).
Управляющий директор по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (01.2009-17.06.2010)
Генеральный директор ТОО «PSA» (07.2010-10.2011)
Президент АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (10.2011-12.2011)
Вице-министр нефти и газа (01.2012-25.08.2014)
Генеральный директор ТОО «Almex Petrochemical» (09.2014-02.2017)
Генеральный директор Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» (01.02.2016-11.2017)
Вице-министр энергетики Республики Казахстан (11.2017-04.2019)
Генеральный директор ассоциации «KAZENERGY» (03.03.2019-04.2021)
Генеральный директор ТОО «Almex Petrochemical» (2019-2021)
Управляющий директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына» (04.2021-01.2022)
Министром энергетики РК (11.01.2022-04.04.2023)
Советник Президента Республики Казахстан (04.04.2023-13.02.2025)
Председатель Ассоциации «KAZENERGY» (с 13.02.2025).