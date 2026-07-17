Указом Главы государства Болат Акчулаков назначен акимом Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Указом Главы государства Акчулаков Болат Уралович назначен акимом Атырауской области, — говорится в сообщении.

Болат Акчулаков родился 9 апреля 1971 года в Атырау.

Окончил Казахскую государственную академию управления (1993), специальность: «экономист», а также Алматинский образовательный центр нефтегазовой промышленности (1998), специальность «Оценка контрактов на недропользование», «Экономика нефтедобычи».

Ранее занимал различные руководящие должности в нефтегазовой отрасли и государственных органах:

Экономист, главный экономист Alem Bank Kazakhstna (1994-1995)

Начальник отдела, директор департамента Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития в 1995-1997 годы.

Старший эксперт, менеджер, главный менеджер, заместитель Директора Департамента ЗАО ННК «Казахойл» (1997-2001)

Бизнес-аналитик, менеджер, финансовый директор Commonwealth and British Services Ltd. (2001-2003)

Исполнительный директор по управлению долями СП ЗАО ННК «Казмунайгаз» (2003-2006)

Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2006-2008).

Управляющий директор по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (01.2009-17.06.2010)

Генеральный директор ТОО «PSA» (07.2010-10.2011)

Президент АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (10.2011-12.2011)

Вице-министр нефти и газа (01.2012-25.08.2014)

Генеральный директор ТОО «Almex Petrochemical» (09.2014-02.2017)

Генеральный директор Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» (01.02.2016-11.2017)

Вице-министр энергетики Республики Казахстан (11.2017-04.2019)

Генеральный директор ассоциации «KAZENERGY» (03.03.2019-04.2021)

Генеральный директор ТОО «Almex Petrochemical» (2019-2021)

Управляющий директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына» (04.2021-01.2022)

Министром энергетики РК (11.01.2022-04.04.2023)

Советник Президента Республики Казахстан (04.04.2023-13.02.2025)

Председатель Ассоциации «KAZENERGY» (с 13.02.2025).