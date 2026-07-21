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    Саян Муратулы назначен акимом Балхаша

    По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами городского маслихата акимом Балхаша назначен Саян Муратулы, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Карагандинской области.

    Саян Муратулы назначен акимом Балхаша
    Фото: акимат Карагандинской области

    Нового руководителя города активу Балхаша представил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Он обозначил основные задачи, стоящие перед новым акимом, среди которых — дальнейшее развитие городской инфраструктуры, повышение качества коммунальных услуг, благоустройство и реализация социально значимых проектов.

    — Ваша главная задача — повышение качества жизни балхашцев, создание комфортной и безопасной городской среды, развитие инженерной и социальной инфраструктуры. Особое внимание следует уделить развитию туристической отрасли. В частности, необходимо максимально использовать природный потенциал озера Балхаш для развития спортивного и других видов туризма. В этой связи необходимо активизировать работу по развитию туристической инфраструктуры, благоустройству прибрежной зоны, привлечению инвестиций, повышению качества сервиса, а также созданию новых туристических маршрутов и объектов, — отметил Ермаганбет Булекпаев.

    Саян Муратулы имеет опыт работы в системе государственного управления с 2015 года. Трудовую деятельность на госслужбе начал в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша, где занимал должность главного специалиста сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и коммунального хозяйства.

    В августе 2025 года он был назначен руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.

    Кадровые назначения Регионы Казахстана Назначения Карагандинская область Балхаш Акимы
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор