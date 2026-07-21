Саян Муратулы назначен акимом Балхаша

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами городского маслихата акимом Балхаша назначен Саян Муратулы, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Нового руководителя города активу Балхаша представил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Он обозначил основные задачи, стоящие перед новым акимом, среди которых — дальнейшее развитие городской инфраструктуры, повышение качества коммунальных услуг, благоустройство и реализация социально значимых проектов.

— Ваша главная задача — повышение качества жизни балхашцев, создание комфортной и безопасной городской среды, развитие инженерной и социальной инфраструктуры. Особое внимание следует уделить развитию туристической отрасли. В частности, необходимо максимально использовать природный потенциал озера Балхаш для развития спортивного и других видов туризма. В этой связи необходимо активизировать работу по развитию туристической инфраструктуры, благоустройству прибрежной зоны, привлечению инвестиций, повышению качества сервиса, а также созданию новых туристических маршрутов и объектов, — отметил Ермаганбет Булекпаев.

Саян Муратулы имеет опыт работы в системе государственного управления с 2015 года. Трудовую деятельность на госслужбе начал в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша, где занимал должность главного специалиста сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и коммунального хозяйства.

В августе 2025 года он был назначен руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.