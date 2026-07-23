Мухтар Толеген назначен ректором ЮКИУ имени Мухтара Ауэзова

Мухтар Толеген — кандидат юридических наук, доктор философии (PhD), ассоциированный профессор, академик Академии педагогических наук Казахстана, член-корреспондент Национальной академии наук высшей школы Казахстана.

Мухтар Толеген родился 16 июля 1980 года в селе Шолаккорган Сузакского района Южно-Казахстанской области, ныне Туркестанской области.

В 2001 году с отличием окончил Казахскую государственную юридическую академию в Алматы по специальности «Юрист».

Прошел программы повышения квалификации и стажировки в Белорусском государственном педагогическом университете имени М. Танка, Мюнхенском институте восточноевропейского права, Политехническом университете Валенсии, Казахском национальном университете имени аль-Фараби, Назарбаев Университете и Школе государственной политики имени Ли Куан Ю в Сингапуре.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в Северо-Казахстанском юридическом институте Казахского гуманитарно-юридического университета. Работал в Казахском гуманитарно-юридическом университете и Казахском национальном университете имени аль-Фараби, где занимал должности преподавателя, декана факультета, помощника и советника ректора, заместителя декана и доцента кафедры.

С 2012 года занимал руководящие должности в сфере высшего образования. Был проректором Костанайского государственного педагогического института, исполнял обязанности руководителя управления статистики и анализа Департамента высшего, послевузовского образования и международного сотрудничества Министерства образования и науки Казахстана. Работал руководителем аппарата ректора и проректором по инновационной работе и стратегическому развитию Жетысуского государственного университета имени И. Жансугурова.

За вклад в развитие высшего образования удостоен званий «Почетный работник образования Республики Казахстан» и «Лучший преподаватель вуза — 2014», награжден юбилейной медалью «75 лет Костанайскому государственному педагогическому институту» и юбилейным нагрудным знаком «75 лет КазНУ имени аль-Фараби».

С января 2018 года до нового назначения возглавлял Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова.

Ранее сообщалось, что ЮКПУ им. У. Жанибекова в Шымкенте возглавил доктор юридических наук Кайрат Балабиев.