Азамат Белкайров назначен председателем Комитета культуры МКИ РК

Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Азамат Белкайров назначен на должность председателя Комитета культуры МКИ РК, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Азамат Белкайров родился 10 июня 1990 года в Костанайской области.

В 2012 году окончил Евразийский гуманитарный институт.

Свою трудовую деятельность начал в 2013 году с эксперта Управления аудита и контроля Министерства образования и науки Республики Казахстан.

В период с 2013 по 2022 годы работал на различных должностях в структуре Министерства образования и науки Республики Казахстан, Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан, Министерства общественного развития Республики Казахстан, Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

С января 2022 года — эксперт, консультант Отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

С ноября 2023 года — директор Департамента международных связей и протокола Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

С августа 2024 года — заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что Ержан Токтагулов назначен вице-министром культуры и информации РК.