Ержан Токтагулов назначен вице-министром культуры и информации РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Ержан Токтагулов назначен на должность вице-министра культуры и информации. Об этом сообщает пресс-служба Правительства, передает агентство Kazinform.

Токтагулов Ержан Даулетович родился в 1992 году в Жамбылской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюз, Академию государственного управления при Президенте РК и Международный транспортно-гуманитарный университет. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

С 2015 по 2018 гг. работал главным специалистом, экспертом в структуре Министерства национальной экономики РК.

2018-2019 гг. – главный эксперт Управления контроля в области связи

Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.

2019 г. – директор Центра возмещения затрат экспортеров «Казахстанский институт развития индустрии».

2019-2020 гг. – и.о., руководитель Управления контроля в области СМИ Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

2020-2021 гг. – руководитель Управления по инспекции труда акимата Костанайской области – главный государственный инспектор труда по Костанайской области.

2021-2024 гг. – руководитель Межрегиональной инспекции связи Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С марта 2024 года по настоящее время работал директором Департамента цифровой трансформации и проектного менеджмента Министерства культуры и информации РК.