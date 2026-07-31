Айбек Нугымаров назначен акимом Аягозского района

Фото: акимат Аягозского района

В связи с принятием новой Конституции в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» были внесены соответствующие изменения. Согласно новым нормам институт выборности акимов районов и городов областного значения упразднен. Теперь акимы районов и городов областного значения назначаются акимом области по согласованию с соответствующими маслихатами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

В соответствии со статьей 25 Закона Республики Казахстан «О государственной службе», по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, депутатами маслихата Аягозского района и распоряжением акима области на должность акима Аягозского района назначен Айбек Серикболович Нугымаров.

Стоит отметить, что это второе назначение акима района в области Абай после принятия новой Конституции.

— Аягозский район — один из стратегически важных районов области. Он обладает высоким потенциалом для развития сельского хозяйства, промышленности и социальной сферы. Кроме того, район расположен на важном транспортном узле, что открывает широкие возможности для развития логистики и торговли. Поэтому необходимо эффективно использовать имеющийся потенциал, системно организовать эту работу и обеспечить качественную реализацию государственных программ. У Айбека Серикболовича достаточно опыта. За годы работы он проявил себя как грамотный руководитель, обладающий высокими организаторскими качествами. Уверен, что он оправдает оказанное доверие и, совместно с жителями района, приложит все усилия для дальнейшего развития и процветания Аягозского района, — отметил Берик Уали.

Айбек Серикболович Нугымаров родился в селе Кундызды Абайского района. Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт по специальности «Физическая культура», а также Казахский инновационный гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал преподавателем-тренером отделения қазақ күресі в городе Семей. Работал инструктором-методистом и тренером-преподавателем по қазақ күресі в школах высшего спортивного мастерства Восточно-Казахстанской области. Более шести лет возглавлял Транспортный колледж города Семей.

До назначения занимал должность заместителя акима Аягозского района, а также исполнял обязанности акима района.

Ранее председателем Комитета культуры МКИ РК был назначен Азамат Белкайров.