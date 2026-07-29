Нурбол Байжанов возглавил Комитет индустрии туризма МТС Казахстана

Приказом министра туризма и спорта РК Нурбол Байжанов назначен председателем Комитета индустрии туризма. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Казахстана, передает Kazinform.

Нурбол Байжанов родился в 1993 году в области Ұлытау. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева и университет «Туран-Астана».

На государственной службе с 2017 года. Трудовую деятельность начал экспертом Департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. В дальнейшем работал экспертом, главным экспертом и руководителем управлений Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

С 2021 по 2025 год возглавлял управление продвижения, рекламы и маркетинга, управление привлечения инвестиций и продвижения, управление внутреннего анализа, а также управление реализации системных мер в сфере туризма Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

С июля 2025 года занимал должность заместителя председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

С января 2026 года по настоящее время исполнял обязанности председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Ранее сообщалось о назначении нового вице-министра культуры и информации РК.