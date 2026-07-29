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    Нурбол Байжанов возглавил Комитет индустрии туризма МТС Казахстана

    Приказом министра туризма и спорта РК Нурбол Байжанов назначен председателем Комитета индустрии туризма. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Казахстана, передает Kazinform.

    Нурбол Байжанов
    Фото: Правительство РК

    Нурбол Байжанов родился в 1993 году в области Ұлытау. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева и университет «Туран-Астана».

    На государственной службе с 2017 года. Трудовую деятельность начал экспертом Департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. В дальнейшем работал экспертом, главным экспертом и руководителем управлений Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

    С 2021 по 2025 год возглавлял управление продвижения, рекламы и маркетинга, управление привлечения инвестиций и продвижения, управление внутреннего анализа, а также управление реализации системных мер в сфере туризма Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

    С июля 2025 года занимал должность заместителя председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

    С января 2026 года по настоящее время исполнял обязанности председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

    Ранее сообщалось о назначении нового вице-министра культуры и информации РК.

    Кадровые назначения Министерство туризма и спорта РК Назначения
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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