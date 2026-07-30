Назначены два новых заместителя председателя правления нацкомпании KAZAKH INVEST

Решением Совета директоров Темирлан Кельдибаев и Азат Кабдрашитов назначены на должности заместителей председателя правления АО «НК «KAZAKH INVEST», передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.

Кельдибаев Темирлан Рахатович окончил экономический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, а также имеет степень MBA делового администрирования Высшей школы менеджмента в Барселоне.

В 2016 году — менеджер организационно-контрольного департамента АО «НК «Астана ЭКСПО». В 2017 году — специалист по инвестициям Консульства Республики Казахстан в г. Барселона.

В 2018–2019 годы — менеджер департамента управления активами АО «СПК Astana». В 2019 году — менеджер секретариата департамента операционной деятельности АО «ФНБ «Самрук-Казына».

В 2019–2023 годы — руководитель службы корпоративного секретаря, управляющий директор по активам и стратегии, заместитель председателя правления АО «СПК Astana». В 2023–2025 годы — заместитель руководителя ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства».

С 2025 года до настоящего назначения работал в АО «Транстелеком».

Кабдрашитов Азат Рашитович окончил экономический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, а также MBA стратегии и аналитики Национального университета Сингапура. Член Президентского Молодежного Кадрового Резерва.

А. Кабдрашитов начал свою трудовую деятельность в 2014 году в качестве аудитора энергетического сектора в KPMG Kazakhstan, г. Алматы.

В 2016–2018 годах работал финансовым аналитиком в АО «Разведка добыча «КазМунайГаз».

В 2018–2021 годах занимал должность старшего финансового аналитика в АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау.

В 2022 году занимал должность руководителя программ чистых технологий Центр инноваций в области энергетики EcoLabs, г. Сингапур. В 2022–2023 годах работал руководителем сектора инноваций и управления знаниями АО «Самрук-Казына».

В 2023–2024 годах занимал должность директора департамента зеленых технологий НАО «Международный Центр Зеленых Технологий». В 2023–2026 годах работал Вице-Президентом SunGreenH2 Pte Ltd., г. Сингапур.

В 2026 году занимал должность Советника по стратегическим инвестиционным проектам АО «НК «KAZAKH INVEST». С 27 июля 2026 года Азат Кабдрашитов является заместителем председателя правления, членом правления АО «НК «KAZAKH INVEST».

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