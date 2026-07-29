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    Назгуль Хатепова назначена вице-министром сельского хозяйства РК

    Постановлением Правительства Республики Казахстан Назгуль Хатепова назначена на должность вице-министра сельского хозяйства, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Назгуль Хатепова
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Назгуль Хатепова родилась в 1990 году в Западно-Казахстанской области.

    Окончила Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, Академию государственного управления при Президенте РК, где получила степень магистра бизнеса и управления.

    С 2012 по 2021 гг. работала менеджером, экспертом и главным экспертом в структуре МСХ РК.

    2021-2022 гг. — руководитель управления сертификации сельскохозяйственной продукции МСХ РК.

    2022-2025 гг. — директор Департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ РК.

    С января 2025 года по настоящее время работала директором Департамента земледелия МСХ РК.

    Ранее сообщалось о назначении Нурбола Байжанова председателем Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК, а также Ержана Токтагулова вице-министром культуры и информации РК.

    Кадровые назначения Минсельхоз Назначения
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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