Назгуль Хатепова назначена вице-министром сельского хозяйства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Назгуль Хатепова назначена на должность вице-министра сельского хозяйства, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Назгуль Хатепова родилась в 1990 году в Западно-Казахстанской области.

Окончила Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, Академию государственного управления при Президенте РК, где получила степень магистра бизнеса и управления.

С 2012 по 2021 гг. работала менеджером, экспертом и главным экспертом в структуре МСХ РК.

2021-2022 гг. — руководитель управления сертификации сельскохозяйственной продукции МСХ РК.

2022-2025 гг. — директор Департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ РК.

С января 2025 года по настоящее время работала директором Департамента земледелия МСХ РК.

Ранее сообщалось о назначении Нурбола Байжанова председателем Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК, а также Ержана Токтагулова вице-министром культуры и информации РК.