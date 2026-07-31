Толенди Касимов возглавил Восточно-Казахстанский областной суд

Председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Нурсерик Шарипов представил коллективу Восточно-Казахстанского областного суда нового председателя — Толенди Касимова, назначенного на эту должность Указом Президента Казахстана, передает Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, в церемонии приняли участие первый заместитель акима региона Дархан Сапанов, судьи, руководители правоохранительных и государственных органов области.

Был отмечен опыт Толенди Касимова в судебной системе, его профессионализм и мастерство организатора.

Нурсерик Шарипов выразил уверенность в том, что под руководством нового председателя судейский корпус региона продолжит последовательную работу по защите прав граждан, укреплению качества отправления правосудия и авторитета судебной власти.

Толенди Касимов родился в 1973 году в г.Караганде.

В 1999 году окончил юридический факультет Карагандинского государственного университета.

В 1989–2003 годах — работал в коммерческих организациях, таможенных и судебных органах,

в 2003–2012 годах — судья Усть-Каменогорского городского суда,

в 2012–2021 годах — председатель специализированного административного суда г. Усть-Каменогорска, председатель Семейского городского суда, председатель специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области,

с 2021 года до настоящего времени –председатель судебной коллегии по административным делам Восточно-Казахстанского областного суда.

Ранее были назначены судьи в Карагандинский и Актюбинский областные суды.