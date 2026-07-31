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    Толенди Касимов возглавил Восточно-Казахстанский областной суд

    Председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Нурсерик Шарипов представил коллективу Восточно-Казахстанского областного суда нового председателя — Толенди Касимова, назначенного на эту должность Указом Президента Казахстана, передает Kazinform.

    Толенди Касимов возглавил Восточно-Казахстанский областной суд
    Фото: Верховный суд

    Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, в церемонии приняли участие первый заместитель акима региона Дархан Сапанов, судьи, руководители правоохранительных и государственных органов области.

    Был отмечен опыт Толенди Касимова в судебной системе, его профессионализм и мастерство организатора.

    Нурсерик Шарипов выразил уверенность в том, что под руководством нового председателя судейский корпус региона продолжит последовательную работу по защите прав граждан, укреплению качества отправления правосудия и авторитета судебной власти.

    Толенди Касимов родился в 1973 году в г.Караганде.

    В 1999 году окончил юридический факультет Карагандинского государственного университета.

    В 1989–2003 годах — работал в коммерческих организациях, таможенных и судебных органах,

    в 2003–2012 годах — судья Усть-Каменогорского городского суда,

    в 2012–2021 годах — председатель специализированного административного суда г. Усть-Каменогорска, председатель Семейского городского суда, председатель специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области,

    с 2021 года до настоящего времени –председатель судебной коллегии по административным делам Восточно-Казахстанского областного суда.

    Ранее были назначены судьи в Карагандинский и Актюбинский областные суды. 

    Кадровые назначения ВКО Восточно-Казахстанская область Верховный суд Назначения Суды
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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