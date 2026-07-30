Галым Кулекеев возглавил Карагандинский областной суд
Указом Президента председателем Карагандинского областного суда назначен Галым Кулекеев. Нового руководителя судейскому корпусу региона представил председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Галым Кулекеев родился в 1979 году в г.Каратау Жамбылской области.
Имеет высшее юридическое и экономическое образование.
В судебной системе работает с 2000 года. Трудовую деятельность начал судьей Алматинского районного суда города Алматы, затем возглавлял Жамбылский районный суд Жамбылской области и работал судьей Жамбылского областного суда. С 2024 года и до нового назначения занимал должность председателя судебной коллегии по гражданским делам Карагандинского областного суда.
Ранее сообщалось, что экс-сенатор Ернур Айткенов возглавил Актогайский район Павлодарской области.