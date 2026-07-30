Галым Кулекеев возглавил Карагандинский областной суд

Галым Кулекеев родился в 1979 году в г.Каратау Жамбылской области.

Имеет высшее юридическое и экономическое образование.

В судебной системе работает с 2000 года. Трудовую деятельность начал судьей Алматинского районного суда города Алматы, затем возглавлял Жамбылский районный суд Жамбылской области и работал судьей Жамбылского областного суда. С 2024 года и до нового назначения занимал должность председателя судебной коллегии по гражданским делам Карагандинского областного суда.

Ранее сообщалось, что экс-сенатор Ернур Айткенов возглавил Актогайский район Павлодарской области.