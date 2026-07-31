Алибек Ахметов возглавил Актюбинский областной суд
Председатель Верховного Суда Асламбек Мергалиев представил коллективу судов Актюбинской области нового председателя областного суда Алибека Ахметова, назначенного на должность Указом Президента Республики Казахстан, передает Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе Верховного Суда, в церемонии приняли участие аким Актюбинской области Асхат Шахаров, судьи, ветераны судебной системы, руководители правоохранительных и государственных органов, а также сотрудники судов региона.
Поздравив Алибека Ахметова с назначением, председатель Верховного Суда выразил уверенность, что его профессиональный опыт и организаторские качества будут способствовать дальнейшему повышению эффективности работы областного суда, укреплению единообразия судебной практики и реализации задач по обеспечению доступного и качественного правосудия.
Особое внимание Асламбек Мергалиев обратил на необходимость неукоснительного соблюдения принципа верховенства закона, обеспечения справедливости судебных решений, соблюдения разумных сроков рассмотрения дел и дальнейшего укрепления доверия граждан к судебной системе.
В ходе рабочей поездки председатель Верховного Суда ознакомился с условиями работы судей Актюбинского областного суда, осмотрел служебные помещения и залы судебных заседаний.
Также Асламбек Мергалиев посетил специализированный межрайонный административный суд, где ознакомился с организацией работы суда, материально-техническим обеспечением и условиями осуществления правосудия.
Алибек Молдабекович Ахметов родился в 1978 году в Кызылординской области.
В 1999 году окончил Казахстанский государственный юридический университет.
В 2000-2009 годах работал в органах прокуратуры, в 2009-2016 годах – судья Таскалинского районного суда, а затем и председатель этого суда, в 2016-2023 годах – судья Западно-Казахстанского областного суда, с 2023 года до настоящего времени –председатель судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда.
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