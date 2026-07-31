Алибек Ахметов возглавил Актюбинский областной суд

Как сообщили в пресс-службе Верховного Суда, в церемонии приняли участие аким Актюбинской области Асхат Шахаров, судьи, ветераны судебной системы, руководители правоохранительных и государственных органов, а также сотрудники судов региона.



Поздравив Алибека Ахметова с назначением, председатель Верховного Суда выразил уверенность, что его профессиональный опыт и организаторские качества будут способствовать дальнейшему повышению эффективности работы областного суда, укреплению единообразия судебной практики и реализации задач по обеспечению доступного и качественного правосудия.



Особое внимание Асламбек Мергалиев обратил на необходимость неукоснительного соблюдения принципа верховенства закона, обеспечения справедливости судебных решений, соблюдения разумных сроков рассмотрения дел и дальнейшего укрепления доверия граждан к судебной системе.



В ходе рабочей поездки председатель Верховного Суда ознакомился с условиями работы судей Актюбинского областного суда, осмотрел служебные помещения и залы судебных заседаний.



Также Асламбек Мергалиев посетил специализированный межрайонный административный суд, где ознакомился с организацией работы суда, материально-техническим обеспечением и условиями осуществления правосудия.



Алибек Молдабекович Ахметов родился в 1978 году в Кызылординской области.

В 1999 году окончил Казахстанский государственный юридический университет.

В 2000-2009 годах работал в органах прокуратуры, в 2009-2016 годах – судья Таскалинского районного суда, а затем и председатель этого суда, в 2016-2023 годах – судья Западно-Казахстанского областного суда, с 2023 года до настоящего времени –председатель судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда.

Ранее сообщалось, что Галым Кулекеев возглавил Карагандинский областной суд.

