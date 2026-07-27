Сериккали Брекешев избран новым председателем Kazenergy

Экс-министр экологии Сериккали Брекешев избран новым председателем Ассоциации Kazenergy, сменив на этом посту Болата Акчулакова, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.

— Участники собрания выразили уверенность, что под его руководством Ассоциация продолжит последовательную работу по консолидации отраслевых интересов, развитию диалога государства и бизнеса и укреплению позиций энергетического комплекса Казахстана, — говорится в сообщении.

Болат Акчулаков возглавлял Kazenergy с февраля 2025 года. На собрании было отмечено, что в период его руководства Ассоциация укрепила статус ведущей отраслевой площадки для диалога государства и бизнеса, расширила международное позиционирование Казахстана и продолжила системное представление интересов нефтегазового и энергетического комплекса в рамках налоговой и регуляторной реформ, а также совершенствования законодательства в сфере недропользования.

— Руководители ведущих энергетических компаний страны поблагодарили Болата Акчулакова за совместную работу и вклад в развитие KAZENERGY. Они выразили уверенность, что его профессиональный опыт и глубокое знание отрасли позволят ему и далее вносить значимый вклад в развитие нефтегазового комплекса Казахстана на посту акима Атырауской области — ключевого нефтедобывающего региона страны, — отметили в Kazenergy.

Сериккали Брекешев родился 14 октября 1972 года в Павлодаре. В 1995 году окончил Актауский политехнический институт имени Есенова по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

Профессиональную деятельность начал в 1995 году, работая экономистом в коммерческой структуре. Позже продолжил карьеру в налоговом отделе Актау и нефтегазовых компаниях «Мангистаумунайгаз» и «Каракудукмунай».

В разные годы работал директором департамента технической политики, заместителем генерального директора по развитию ресурсной базы и технической политики в АО «КазТрансГаз»; директором департамента развития газовой промышленности в министерстве нефти и газа РК.

С февраля 2023-го по апрель 2025 года Брекешев занимал должность заместителя председателя правления по развитию газовых проектов АО НК «КазМунайГаз».

Ранее заместителем акима Астаны был назначен Талгат Рахманберди.