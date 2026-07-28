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    Ануарбек Аманов назначен акимом Аксу

    Акимом города Аксу назначен Ануарбек Аманов. Его кандидатура была согласована с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами городского маслихата, после чего глава региона подписал соответствующее распоряжение, передает агентство Kazinform.

    Ануарбек Аманов
    Фото: Валерий Бугаев

    Ануарбек Дуйсембаевич родился в 1986 году. Имеет два высших образования. В 2008 году окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности «Автомобиле- и тракторостроение», в 2020 году — Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Юриспруденция».

    Трудовую деятельность начал в 2009 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара. В 2009–2023 годах работал в отделе жилищной инспекции, где прошел путь от главного специалиста до руководителя. В 2023–2024 годах занимал должность заместителя акима Экибастуза, до настоящего назначения был заместителем акима Павлодара.

    Представляя нового руководителя, глава региона Асаин Байханов обозначил ключевые направления дальнейшего развития города.

    а
    Фото: Валерий Бугаев

    — Аксу — один из основных промышленных центров Павлодарской области, обеспечивающий около 17% общего объема промышленного производства региона. Сегодня главная задача — не только сохранить темпы развития, но и создать современную и комфортную среду для жизни горожан, — подчеркнул Асаин Байханов.

    Ранее был назначен аким района Аққулы в Павлодарской области.

    Кадровые назначения Назначения Акимат Павлодарская область Акимы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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