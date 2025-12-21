Ушедшие в 2025 году: люди, оставившие след в истории Казахстана и мира

Мир

Политика и религия

Печальным событием стала кончина Папы Римского Франциска. Понтифик ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет от двусторонней пневмонии. Ватикан объявил о его уходе со словами глубокой благодарности за его служение бедным, обездоленным и всем, кто нуждался в поддержке. Папа Франциск стал одним из самых прогрессивных понтификов современности.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

На 84-м году жизни умер бывший вице-президент США Дик Чейни — фигура, оказавшая влияние на американскую политику начала XXI века. Он играл ключевую роль в решениях администрации Джорджа Буша-младшего, в том числе в вопросах войны в Ираке. Его политическое наследие до сих пор вызывает оживленные дискуссии.

Фото: DW

Кроме того, Америка потеряла известного государственного деятеля Уильяма Уэбстера, единственного человека, возглавлявшего и ФБР, и ЦРУ. Он прожил 101 год и оставил большое наследие в истории американских спецслужб.

Фото: caliber.az

Франция простилась с Жан-Мари Ле Пеном — основателем и многолетним лидером «Национального фронта», человеком, стоявшим у истоков современного европейского правого популизма. Он ушел из жизни в возрасте 96 лет.

Фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

Мировой кинематограф

В середине декабря Голливуд потрясла новость о смерти режиссера Роба Райнера и его жены Мишель: супругов нашли убитыми в их доме. Роб Райнер и его супруга активно занимались общественной деятельностью и проектами в сфере защиты детства. Вклад самого Райнера в американский кинематограф трудно переоценить: именно он стоял за рядом знаковых фильмов последних десятилетий — «Это — Spinal Tap», «Принцесса-невеста», «Когда Гарри встретил Салли…», «Несколько хороших парней», которые стали частью поп-культуры.

Фото: rozetked.me

Прощание с Дэвидом Линчем стало одной из наиболее значимых утрат года. Великий мастер сюрреалистического кино, автор «Головы-ластика», «Синего бархата», «Человека-слона», создатель вселенной «Твин Пикса», умер на 78-м году жизни. Его семья, подтвердившая кончину в социальной сети, отметила: «Теперь, когда его больше нет, в мире образовалась большая дыра».

Фото: Kinopoisk.ru

Мир кино понес утрату и в лице актера Кэри-Хироюки Тагавы, наиболее известного по роли колдуна Шан Цзуна в «Mortal Kombat». Он ушел из жизни на 76-м году, оставив после себя более 150 ролей, ставших частью мировой массовой культуры.

Фото: repost.uz

В России не стало народной артистки Нины Гребешковой, вдовы Леонида Гайдая и исполнительницы легендарных ролей в фильмах «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» и «12 стульев». Актриса ушла из жизни в возрасте 94 лет.

Фото: kinoafisha.info

Музыка и мода

Рок-музыканта, лидера Black Sabbath, Оззи Осборна не стало, когда ему было 76 лет. Основоположник heavy metal, человек, который сформировал музыкальное лицо эпохи, Осборн до последних месяцев продолжал выходить на сцену, несмотря на болезнь Паркинсона.

Фото: обложка книги «Ozzy. Автобиография без цензуры»

Не менее тяжелой стала утрата в мире моды: в возрасте 91 года умер всемирно известный модельер Джорджо Армани — человек, который изменил индустрию, создав империи Giorgio Armani, Emporio Armani и Armani Jeans. Педантичный до последней детали, он работал практически до своих последних дней. Его стиль — минимализм, точность линий, благородство ткани — стал одним из символов европейской моды.

Фото: stylenews.ru

Профессионалы своих отраслей

В США 7 августа умер Джим Ловелл — командир «Аполлона-13», человек, который вместе с экипажем спас миссию, едва не завершившуюся трагедией. Ловелл был одним из самых известных астронавтов двадцатого века, участвовал в четырех космических миссиях и стал символом мужества и инженерной находчивости NASA.

Фото: Wikipedia

На 72-м году скончался рестлер и актер Халк Хоган, культовая фигура массовой культуры 1980–1990-х, один из тех, кто превратил рестлинг в мировое шоу.

Фото: instagram.com/hulkhogan

Россия потеряла народного художника СССР, президента Российской академии художеств Зураба Церетели — автора монументальных проектов, чьи работы можно встретить в десятках стран мира. Он умер в возрасте 91 года.

Фото: ria.ru

Также ушел из жизни народный артист России Юрий Николаев — одна из самых узнаваемых фигур телевидения, ведущий «Утренней почты», «Голубого огонька» и «Утренней звезды».

Фото: из личного архива Юрия Николаева

Дольше века

В Бразилии скончалась 116-летняя монахиня Ина Канабарро Лукас, самый пожилой человек на земле на момент смерти. Она пережила две мировые войны, пандемии, многочисленные социальные эпохи — и сама стала живым символом долгожительства.

Фото: kanobu.ru

Казахстан

Наука и медицина

Казахстан простился с выдающимся казахским философом Жабайханом Абдильдиным. Он ушел из жизни на 93-м году. Жабайхан Абдильдин — основоположник казахстанской философской школы в области теории диалектики и диалектической логики, лауреат Государственной премии Казахстана в области науки и техники, Президентской премии мира и духовного согласия, а также первой премии имени Чокана Валиханова.

Фото: e-history

Одной из тяжелых утрат стала кончина академика Камала Ормантаева — основоположника детской хирургии Казахстана. Врач-педиатр мирового уровня, профессор, заслуженный деятель науки, спас тысячи жизней, выполнив свыше 20 тысяч сложнейших операций и подготовив более 200 ученых. Его имя по праву вписано золотыми буквами в летопись отечественной медицины.

Фото: egemen.kz

Также страна простилась с ветераном Великой Отечественной войны и санитарно-эпидемиологической службы Мусой Тумановым. Почти четыре десятилетия он трудился в противочумной станции, ежедневно сталкиваясь с особенно опасными инфекциями и всегда оставаясь примером самоотверженности и мужества.

Фото: CSEC

В этом году мир науки Казахстана простился и с легендой казахстанской медицины, одной из основателей Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии, Ниной Каюповой. Под ее руководством сформировалось новое направление медицинской науки — экологическая репродуктология. Участвовала в работе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан. Долгие годы возглавляла Национальную Ассоциацию акушеров-гинекологов страны, на протяжении нескольких десятилетий определяла развитие отрасли.

Фото из личного архива Нины Каюповой

Космонавтика и журналистика

Глубокой скорбью откликнулась страна на весть о смерти летчика-космонавта, Халық қаһарманы Талгата Мусабаева. Трижды побывав в космосе и совершив выходы в открытое пространство, он стал примером героизма и служения долгу. Позднее, в качестве общественного деятеля и сенатора продолжал работать на благо страны, инициируя важные проекты для развития отрасли.

Фото: Gov.kz

Журналистское сообщество лишилось сразу нескольких ярких представителей. На 43 году жизни, в день своего рождения из жизни ушел выпускающий редактор МИА «Қазақпарат-Казинформ» Ринат Дусумов, который работал в различных изданиях журналистом, обозревателем, руководителем спецпроектов, редактором. Он посвятил журналистике почти 20 лет, из которых значительная часть была отдана службе в «Казинформе».

Фото: Kazinform

Скоропостижно скончался главный редактор газеты «Время» Лев Тараков — интеллектуал, государственный деятель, одна из выдающихся фигур современной медиасреды Казахстана.

Фото: aikyn.kz

Не стало талантливого спортивного журналиста Диаса Ахметшарипа — одного из первопроходцев отечественного спортивного телевидения, первого директора телеканала «Kazsport», автора материалов о самых значимых мировых соревнованиях.

Фото: Gov.kz

В этом году в возрасте 48 лет ушла из жизни известная казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова. Она многие годы вела спортивные новости на телеканалах «Хабар» и «КТК», была одной из самых известных и любимых фигур в казахстанской спортивной журналистике. Диля Ибрагимова внесла значительный вклад в развитие отечественной журналистики.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Трагически погиб бывший заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров. До 2022 года он занимал различные, в том числе руководящие должности в Центре политических исследований Института развития Казахстана, аппарате акима Алматы, Администрации Президента РК, Министерстве культуры и информации, канцелярии Премьер-министра РК, Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Фото: Kazinform

Литература и искусство

На 80-м году жизни скончалась поэтесса, оставившая уникальный след в казахской поэзии, лауреат государственной премии Куляш Ахметова. В разные годы она издавала сборники своих стихов, такие как «Ақ гүлім менің», «Сен менің бақытымсын», «Бұлақтағы жұлдыздар», «Мейірім», «Жапырақ — жаздын жүрегі» (Лист — сердце лета), которые нашли отклик в сердцах читателей и сформировали эстетический вкус нескольких поколений.

Фото: ztgzt.kz

В США скончался Мухтар Магауин, один из крупнейших казахских писателей современности, автор романов «Аласапыран», «Мен», «Жармак», основоположник целого направления в изучении казахской истории и фольклора.

Фото: adebiportal.kz

Страна простилась с классиком драматургом, прозаиком, сценаристом Дулатом Исабековым, чьи произведения экранизировались, а пьесы десятилетиями не сходили со сцен театров.

Фото: kaztag.kz

Ушел из жизни поэт, общественный деятель Темирхан Медетбек — феномен казахстанской литературы, автор десятков сборников, исследователь творчества Абая и древнетюркской традиции.

Фото: adebiportal.kz

Не стало народного писателя Казахстана Исраила Сапарбая — поэта, драматурга и композитора, автора популярных песен и многих значимых произведений, ставших духовным достоянием страны.

Фото Facebook/Исраил Сапарбаев

Казахстанская культура потеряла писателя и переводчика Адольфа Арцишевского, чей многолетний труд в прозе, журналистике и театре оставил глубокий след в национальной литературе.

Фото: Минкультуры и информации РК

Музыкальное искусство потеряло выдающегося дирижера и педагога Юрия Дороховского — человека, который сумел популяризировать казахскую музыку во всем мире, создав уникальные программы синтеза национального и классического звучания. Его деятельность в школах и оркестрах воспитала поколение музыкантов, известное далеко за пределами страны.

Фото: Facebook/Diana Viola

Спорт и кино

Особенно ощутимой для спортивного сообщества оказалась утрата руководителя Академии ФК «Кайрат» Кирилла Кекера, которому было всего 46 лет. Он стоял у истоков современной подготовки молодых футболистов, возглавлял основную команду клуба и работал с юношеской сборной Казахстана.

Фото: ФК Кайрат

Кинематографическое сообщество скорбило в связи с кончиной Кайрата Кемалова — известного актера, заслуженного деятеля Казахстана, сыгравшего множество ярких ролей, включая образ Керей хана в «Казахском ханстве».