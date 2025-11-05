Умер один из самых влиятельных вице-президентов США Дик Чейни

— Дик Чейни был великим и добрым человеком, который научил своих детей и внуков любить нашу страну и жить жизнью, полной мужества, чести, любви, доброты и рыбалки нахлыстом. Мы безмерно благодарны Дику Чейни за все, что он сделал для нашей страны. И мы безмерно счастливы, что любили и были любимы этим благородным великим человеком, — говорится в заявлениие его семьи.

Жесткий консерватор был одним из самых влиятельных и вызывающих противоречивые оценки вице-президентов в истории США и ведущим сторонником вторжения в Ирак.

Чейни возглавлял вооруженные силы в качестве министра обороны во время войны в Персидском заливе при президенте Джордже Буше-старшем, а затем вернулся к публичной жизни в качестве вице-президента при сыне Буша, Джордже Буше-младшем.

Чейни был, по сути, главным операционным директором президентства младшего Буша. Он принимал участие, часто играя ведущую роль, в реализации решений, наиболее важных для президента и некоторых из них представлявших огромный интерес для него самого — и все это при том, что он десятилетиями страдал сердечным заболеванием, а после ухода из администрации перенес пересадку сердца. Чейни последовательно защищал чрезвычайные меры слежения, задержания и допросов, примененные в ответ на террористические атаки 11 сентября 2001 года.

Во время президентской кампании 2024 года он поддержал кандидатку от Демократической партии Камалу Харрис, а его дочь Лиз Чейни является одним из самых ярких оппонентов нынешнего президента Дональда Трампа.