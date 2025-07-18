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    10:50, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Ушел из жизни народный писатель Казахстана Исраил Сапарбай

    На 85-м году жизни скончался народный писатель Казахстана, выдающийся поэт, драматург и композитор Исраил Сапарбай, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Исраил Сапарбай өмірден өтті
    Фото: facebook.com/kbegmanov

    Об этом сообщил заместитель председателя Союза писателей Касымхан Бегманов.

    Исраил Сапарбай скончался в своем доме в Каскелене, причиной смерти стала тяжелая болезнь.

    — С утра пришла печальная весть. Около четырех утра, на 85-м году жизни ушел из жизни народный писатель Казахстана, лауреат независимой премии «Платиналы Тарлан», выдающийся поэт, известный драматург и талантливый композитор Исраил Сапарбай, — написал Касымхан Бегманов.

    Министр культуры и информации РК Аида Балаева также выразила соболезнования.

    — Казахская литература понесла невосполнимую утрату — ушел из жизни народный писатель, уважаемый представитель нации, выдающийся поэт Исраил Сапарбай. Выражаю искренние соболезнования его родным, близким и всем соотечественникам. Исраил ага был яркой личностью, он оставил неповторимый след в казахской поэзии своей тонкой лирикой, проникновенными стихами. Его поэзия стала голосом народа, его песни — частью его души. Его лирика и драматургия — бесценное духовное наследие, — написала она.

    Исраил Сапарбай родился 15 мая 1941 года в Самаркандской области Узбекистана.

    Окончил факультет языка и литературы Шымкентского педагогического института. Занимал различные должности в сфере литературы и культуры — был литературным консультантом в Союзе писателей, работал в издательствах «Жалын» и «Жазушы», в газетах «Оңтүстік Қазақстан», «Қазақ әдебиеті», на «Қазақфильме» и в системе внешней политики.

    Автор многочисленных поэтических сборников, таких как «Аққу арман», «Раушан ғұмыр», «Қызыл жел», а также ряда популярных песен и театральных пьес «Ауылдан келген ару», «Әмір-Темір», «Абай-Тоғжан». Лауреат премий имени И.Жансүгурова, независимой премии «Платиналы Тарлан» и участник международного фестиваля тюркской поэзии. Написал около 70 песен и 150 текстов песен.

    Напомним, в мае этого года ушел из жизни поэт Темирхан Медетбек. Лауреату Государственной премии было 80 лет

    Теги:
    Культура Соболезнования Минкультуры и информации Литература
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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