Ушел из жизни народный писатель Казахстана Исраил Сапарбай

Об этом сообщил заместитель председателя Союза писателей Касымхан Бегманов.

Исраил Сапарбай скончался в своем доме в Каскелене, причиной смерти стала тяжелая болезнь.

— С утра пришла печальная весть. Около четырех утра, на 85-м году жизни ушел из жизни народный писатель Казахстана, лауреат независимой премии «Платиналы Тарлан», выдающийся поэт, известный драматург и талантливый композитор Исраил Сапарбай, — написал Касымхан Бегманов.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева также выразила соболезнования.

— Казахская литература понесла невосполнимую утрату — ушел из жизни народный писатель, уважаемый представитель нации, выдающийся поэт Исраил Сапарбай. Выражаю искренние соболезнования его родным, близким и всем соотечественникам. Исраил ага был яркой личностью, он оставил неповторимый след в казахской поэзии своей тонкой лирикой, проникновенными стихами. Его поэзия стала голосом народа, его песни — частью его души. Его лирика и драматургия — бесценное духовное наследие, — написала она.

Исраил Сапарбай родился 15 мая 1941 года в Самаркандской области Узбекистана.

Окончил факультет языка и литературы Шымкентского педагогического института. Занимал различные должности в сфере литературы и культуры — был литературным консультантом в Союзе писателей, работал в издательствах «Жалын» и «Жазушы», в газетах «Оңтүстік Қазақстан», «Қазақ әдебиеті», на «Қазақфильме» и в системе внешней политики.

Автор многочисленных поэтических сборников, таких как «Аққу арман», «Раушан ғұмыр», «Қызыл жел», а также ряда популярных песен и театральных пьес «Ауылдан келген ару», «Әмір-Темір», «Абай-Тоғжан». Лауреат премий имени И.Жансүгурова, независимой премии «Платиналы Тарлан» и участник международного фестиваля тюркской поэзии. Написал около 70 песен и 150 текстов песен.

Напомним, в мае этого года ушел из жизни поэт Темирхан Медетбек. Лауреату Государственной премии было 80 лет