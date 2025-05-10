Ушел из жизни поэт Темирхан Медетбек

— Умер великий поэт Темирхан Медетбек, который был феноменом казахской поэзии.

О кончине нашего благородного брата, народного поэта, лауреата Государственной премии, выдающегося поэта Темирхана Медетбека, сообщила его жена Шолпан. Я с раннего возраста следовал за ним, читал стихи поэта.

В связи с госпитализацией нашего брата Темирхана в тяжелом состоянии, на неделе с его семьей, врачами регулярно связывались руководители Союза писателей.

После того, как мы с председателем Союза писателей Казахстана Мереке Кулкеновым хотели посетить поэта в течение двух дней, нас не пустили в реанимацию, я написал и оставил письмо со словами: «Брат, мы приехали, мы рядом».

Сегодня мы с Мереке Кулкеновым, его советником Амиржаном Косановым и известным предпринимателем Канатом Саником по очереди зашли в реанимацию, где находился наш брат в больнице в Алматы, и молча попрощались с ним.

Только недавно мы праздновали 80-летие нашего брата в Алматы. Он скончался в возрасте 81 года, — написал представитель Союза на своей странице в сети.