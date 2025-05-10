Ушел из жизни поэт Темирхан Медетбек
Выдающийся поэт Темирхан Медетбек ушел из жизни, лауреату Государственной премии было 80 лет. Об этом сообщил заместитель председателя правления Союза писателей Касымхан Бегманов, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Умер великий поэт Темирхан Медетбек, который был феноменом казахской поэзии.
О кончине нашего благородного брата, народного поэта, лауреата Государственной премии, выдающегося поэта Темирхана Медетбека, сообщила его жена Шолпан. Я с раннего возраста следовал за ним, читал стихи поэта.
В связи с госпитализацией нашего брата Темирхана в тяжелом состоянии, на неделе с его семьей, врачами регулярно связывались руководители Союза писателей.
После того, как мы с председателем Союза писателей Казахстана Мереке Кулкеновым хотели посетить поэта в течение двух дней, нас не пустили в реанимацию, я написал и оставил письмо со словами: «Брат, мы приехали, мы рядом».
Сегодня мы с Мереке Кулкеновым, его советником Амиржаном Косановым и известным предпринимателем Канатом Саником по очереди зашли в реанимацию, где находился наш брат в больнице в Алматы, и молча попрощались с ним.
Только недавно мы праздновали 80-летие нашего брата в Алматы. Он скончался в возрасте 81 года, — написал представитель Союза на своей странице в сети.
Он выразил соболезнования всему казахскому народу, его читателям.
Напомним, Темирхан Медетбек родился 6 марта 1945 года в Туркестанской области.
Учился на филологическом факультете Казахского государственного педагогического института им. Абая (ныне Национальный педагогический университет). С 1968 по 2002 годы работал на Радио и телевидении, в различных газетах и журналах, творческих организациях. Был вторым секретарем Союза писателей Казахстана, с 2003 года главный редактор журнала «Ақиқат».
Первый сборник стихов под названием «Жанымның жас құрағы» появился в 1970 году. Было опубликовано более десятка сборников стихов, получивших высокую оценку читателей и критиков.
В литературно-критических произведениях «Абай әлемі»(1995) и «Баба дәстүрдің мұрагері кім: туған әдебиет туралы ойлар» (2001) писатель проанализировал поэтическую глубину мира Абая, характер развития казахской культуры и дал оценку внутренней действительности поэтической психологии.
Он обогатил романтико-реалистические амбиции казахской поэзии тюркского периода новаторскими произведениями в рамках собственного художественного решения.
В сборнике «Көк түріктер сарыны» (2002) проблемы современности изложены на примере древнетюркских эпосов, поэт внес новое содержание в древнюю форму.