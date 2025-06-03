Скончался казахстанский писатель Адольф Арцишевский

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК

— С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Адольфа Арцишевского - выдающегося писателя, поэта, журналиста, переводчика и общественного деятеля, чей талант и труд оставили неизгладимый след в культуре Казахстана. Его творчество, наполненное искренностью и любовью к родной земле, вдохновляло многие поколения. Адольф Альфонсович навсегда останется в нашей памяти как мастер слова и человек большого сердца. Министерство культуры и информации РК разделяет боль утраты с родными и близкими и выражаем им искренние соболезнования. Пусть светлая память о нем всегда согревает наши сердца, — говорится в официальном сообщении.

Адольф Арцишевский родился в 1938 году.

Уроженец Российской Федерации. Окончил факультет журналистики КазГУ (совр. Казахский национальный университет имени аль-Фараби), Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР. Работал корреспондентом газеты «Красноярский рабочий», заведовал отделом одной из районных газет Красноярского края, сотрудничал в отраслевых журналах Казахстана, на радио. Был редактором издательства «Жазушы», работал в журнале «Простор», заведовал литературной частью в республиканском ТЮЗе и в Академическом русском театре драмы имени М.Лермонтова, был главным редактором первого казахстанского сериала «Перекресток» на «Казахфильме» и журнала «Новая эра».

Его первый рассказ был напечатан в альманахе «Енисей» в 1961 году. В издательствах «Жазушы» и «Жалын» вышли книги-рассказы, повести, роман - «Ищу наследство», «Земля, на которой живем», «Нескучные уроки», «Как в саду при долине», «Письма на бересте», «День среди лета». Переводил с казахского Ильяса Есенберлина, Акима Тарази, Калихана Искакова, Бакхожу Мукаева, Дулата Исабекова. Имел честь быть первым редактором известной книги Олжаса Сулейменова «Аз и Я». В 2002 году в издательстве «Идан» (Алматы) вышла книга стихов «Простые истины». Сотрудничал в газетах «Панорама», «Дружные ребята», «Наше время». Был заместителем главного редактора газет «Новое поколение», «Наука Казахстана», журнала «Финансы Казахстана». На радио «РИК» в прямом эфире вел еженедельную передачу «Уикэнд».