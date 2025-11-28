Ушла из жизни казахстанская журналистка Диля Ибрагимова

Диля Ибрагимова многие годы вела спортивные новости на телеканалах «Хабар» и «КТК» и была одной из самых известных и любимых фигур в казахстанской спортивной журналистике. Она внесла значительный вклад в развитие отечественной журналистики.

— Верим, что светлый образ уважаемого человека, который своим профессионализмом и гражданской позицией служил примером молодому поколению, навсегда останется в памяти народа, — отметили в Министерстве.

Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким, а также коллегам Дили Ибрагимовой.