22:17, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ушла из жизни казахстанская журналистка Диля Ибрагимова
Ушла из жизни известная казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова, сообщили в Министерстве культуры и информации РК, передает агентство Kazinform.
Диля Ибрагимова многие годы вела спортивные новости на телеканалах «Хабар» и «КТК» и была одной из самых известных и любимых фигур в казахстанской спортивной журналистике. Она внесла значительный вклад в развитие отечественной журналистики.
— Верим, что светлый образ уважаемого человека, который своим профессионализмом и гражданской позицией служил примером молодому поколению, навсегда останется в памяти народа, — отметили в Министерстве.
Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким, а также коллегам Дили Ибрагимовой.