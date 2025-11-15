Ушла из жизни известная поэтесса Куляш Ахметова

Министерство культуры и информации Республики Казахстан выразило глубокие соболезнования семье и близким, всему литературному сообществу, казахстанцам в связи с кончиной выдающегося представителя казахской литературы, лауреата Государственной премии, обладателя орденов «Парасат» и «Құрмет» Куляш Ахметовой.

В разные годы она издавала сборники своих стихов, такие как «Ак гулим менін», «Сен менін бақытымсын», «Булактагай жулдыздар», «Мейірім», «Жапырак — заздын жуғриети» (Лист — сердце лета), которые нашли отклик в сердцах читателей и сформировали эстетический вкус нескольких поколений.

— Светлый образ поэта, внесшего значительный вклад в развитие национальной культуры, его заслуги перед нацией, его духовное наследие навсегда останутся в памяти народа. Его образцовая жизнь и творческое наследие будут служить примером для молодого поколения, — говорится в тексте соболезнования Минкультуры.



Куляш Ахметова родилась 25 апреля 1946 года в Кыргызстане. Детство прошло в селе Ушарал Таласского района Жамбылской области, где окончила среднюю школу. В 1961 году окончила Жамбылское медицинское училище, в 1973 году — КазНУ им. Аль-Фараби.

Трудовую деятельность начала заведующей медпунктом с. Ушарал. Позже работала литературным работником, заведующей отделом в Таласской районной газете «Ленин жолы» и республиканском издании «Қазақстан пионері» (ныне «Улан»).

С 1977 по 1980 годы работала редактором поэтического отдела издательства «Жалын».

Стихи Ахметовой переведены на русский, украинский, белорусский, узбекский, башкирский, кыргызский и другие языки.