    09:57, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ушел из жизни экс-тренер и глава академии ФК «Кайрат»

    В возрасте 46 лет скоропостижно ушел из жизни руководитель Академии ФК «Кайрат» Кирилл Кекер, передает агентство Kazinform

    Ушел из жизни экс-тренер и глава академии ФК «Кайрат»
    Фото: ФК Кайрат

    В пресс-службе алматинского клуба сообщили, что Кекер более десяти лет был важнейшей частью системы «Кайрата» и одним из тех, кто определял направление развития казахстанского футбола.

    — Это невосполнимая и огромная потеря для всего клуба. Кирилл Сергеевич был преданным своему делу профессионалом, строгим и справедливым наставником, человеком, который умел раскрывать потенциал молодых игроков и поддерживать их в самые важные моменты. Его вклад в развитие академии, первой команды и юношеской сборной Казахстана U-19 невозможно переоценить, — говорится в сообщении

    В разные годы он занимал ключевые позиции в структуре клуба. С 2022 по 2024 годы возглавлял основную команду желто-черных.

    В 2025 году руководил академией и одновременно работал с юношеской сборной Казахстана U-19, продолжая формировать новое поколение казахстанских футболистов.

    Отметим, что в этом году ФК «Кайрат» завоевал титул чемпиона Казахстана, оформив свое пятое чемпионство в истории клуба.

    Еламан Турысбеков
