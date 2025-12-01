Ушел из жизни экс-тренер и глава академии ФК «Кайрат»

В пресс-службе алматинского клуба сообщили, что Кекер более десяти лет был важнейшей частью системы «Кайрата» и одним из тех, кто определял направление развития казахстанского футбола.

— Это невосполнимая и огромная потеря для всего клуба. Кирилл Сергеевич был преданным своему делу профессионалом, строгим и справедливым наставником, человеком, который умел раскрывать потенциал молодых игроков и поддерживать их в самые важные моменты. Его вклад в развитие академии, первой команды и юношеской сборной Казахстана U-19 невозможно переоценить, — говорится в сообщении.

В разные годы он занимал ключевые позиции в структуре клуба. С 2022 по 2024 годы возглавлял основную команду желто-черных.

В 2025 году руководил академией и одновременно работал с юношеской сборной Казахстана U-19, продолжая формировать новое поколение казахстанских футболистов.

Отметим, что в этом году ФК «Кайрат» завоевал титул чемпиона Казахстана, оформив свое пятое чемпионство в истории клуба.