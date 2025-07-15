Ушла из жизни легенда казахстанской медицины Нина Каюпова

Информацию подтвердили в пресс-службе Казахского национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова.

— Коллектив Казахского национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова выражает глубокие соболезнования родным и близким Нины Амировны с невосполнимой утратой. Имя Нины Амировны Каюповой навсегда останется в истории казахстанской медицины. Мы помним ее как выдающегося врача, педагога, учёного, законотворца и, прежде всего, как человека с большим сердцем и высокой моральной планкой. Ее путь — пример служения делу и народу, — отметили в КазНМУ имени С. Асфендиярова.

Нина Каюпова — выдающийся врач, ученый, педагог и общественный деятель, стояла у истоков современной акушерско-гинекологической службы Казахстана. Она — одна из основателей Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии.

Под ее руководством сформировалось новое направление медицинской науки — экологическая репродуктология. Участвовала в работе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан. Долгие годы возглавляла Национальную Ассоциацию акушеров-гинекологов страны, на протяжении нескольких десятилетий определяла развитие отрасли. С 1991 года возглавляла Совет женщин Казахстана, участвовала в работе Ассамблеи народа Казахстана. С 1995 года является академиком Академии профилактической медицины РК.

За свою долгую и насыщенную профессиональную жизнь она приняла более 30 тысяч родов, подготовила 25 докторов и 40 кандидатов наук, опубликовала 19 монографий и более 400 научных статей. Даже в последние годы оставалась активной — как главный научный сотрудник и главный редактор отраслевого журнала.

Она награждена орденами «Парасат», «Достык» II степени, медалями, лауреат Государственной премии за мир и духовное согласие. Также ей присвоено звание «Почетный гражданин города Алматы».

Прощание с Ниной Каюповой состоится 16 июля в 10.00 в театре Concordia.

Напомним, в конце мая в Шымкенте ушла из жизни 101-летняя ветеран войны Нина Мосунова.