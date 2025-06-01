В Шымкенте ушла из жизни 101-летняя ветеран войны Нина Мосунова

С глубоким уважением и скорбью проводили в последний путь участницу Великой Отечественной войны Нину Егоровну Мосунову. Рядом с близкими стояли родные, соседи, общественные деятели, представители СМИ и аким города — все те, кто знал и ценил эту удивительную женщину.

Нина Егоровна ушла из жизни 30 мая этого года на 102-м году жизни.

— От имени акимата города и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким Нины Егоровны Мосуновой — участницы Великой Отечественной войны, женщины с героической судьбой и добрым сердцем. Светлая память о ней останется в истории нашего города и в сердцах благодарных потомков. Ее жизненный путь — яркий пример стойкости, патриотизма и человечности. Пусть земля ей будет пухом. Мы скорбим вместе с вами, — сказал аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Дорога ветерана

Родилась Нина Мосунова в 1924 году в татарском селе Урустамак. Детство пришлось на тяжелые годы — семья пережила раскулачивание и голод. После окончания восьмого класса девушка начала работать на ферме, вскоре стала заведующей.

Когда началась война, Нине было всего 17 лет. Она стала единственной девушкой из села, отправленной на фронт. В Казани она освоила телеграфное дело, а затем прошла специальную подготовку радистки в Горьком. Азбуку Морзе освоила почти мгновенно.

В 1942 году, как только исполнилось 18 лет, Нина ушла на фронт. В 1943 году воевала под Можайском пулемётчицей, затем служила командиром отделения в зенитной бригаде. Ее работа была чрезвычайно ответственной и опасной — обеспечивать связь под обстрелами требовало не только профессионального мастерства, но и огромного мужества. Даже спустя десятилетия она хранила военную тайну, оставаясь верной присяге.

Фото: из личного архива Нины Мосуновой

Весной 1945 года она передала одно из самых важных сообщений своей жизни — «Победа». Эту долгожданную весть Нина встретила на границе Европы, а уже в июле того же года вернулась домой. За боевые заслуги была награждена медалью «За победу над Германией».

Мирная жизнь

После войны Нина Егоровна жила скромно, не стремясь к славе и почестям. В 1948 году судьба привела ее в Шымкент — сначала в гости к тете, а затем насовсем. Работала секретарем-машинисткой в «Горкомхозе», позже — в «Казахвзрывпроме». Трудилась до самой пенсии.

Она вырастила приемного сына, после трагической утраты невестки взяла на себя заботу о внуках. В последние годы за ней с любовью ухаживала внучка Лариса, рядом были два внука и шесть правнуков.

С уходом Нины Егоровны в Шымкенте остается лишь один живой ветеран Великой Отечественной войны — Мураталы Толепбергенулы, которому в мае исполнилось 100 лет. Его окружают любовь и забота большой семьи. У него 19 внуков и 27 правнуков.

Живые свидетели страшных военных лет уходят. Их становится всё меньше. Поэтому так важно успеть сказать им главное — «спасибо», успеть передать тепло, внимание и благодарность. Ведь благодаря таким героям мы имеем право жить в мире.