РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:42, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Умер звезда фильма Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава

    На 76-м году жизни скончался американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, передает агентство Kazinform со ссылкой на Deadline. 

    Умер звезда фильма Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава
    Фото: repost.uz

    Кэри-Хироюки Тагава, наиболее известный по ролям в фильмах «Смертельная битва» (Mortal Kombat), «Последний император» и «Человек в высоком замке», умер в четверг в совем доме в Санта-Барбаре от осложнений после инсульта.

    Актер стал широко известен благодаря роли колдуна Шан Цзуна во франшизе «Смертельная битва» (Mortal Kombat). Его дебют в кино состоялся в 1987 году в фильме Бертолуччи «Последний император», получившем девять премий «Оскар».

    На счету Тагавы свыше 150 ролей в кино и на телевидении, среди которых «Большой переполох в Маленьком Китае», «Лицензия на убийство», «Восходящее солнце», «Снег на кедрах», «Перл Харбор», «Планета обезьян», «Электра», «Мемуары гейши» и «47 ронинов». 

     

     

    Теги:
    Япония Новости кино Мировые новости США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают