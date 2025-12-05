Умер звезда фильма Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава

Кэри-Хироюки Тагава, наиболее известный по ролям в фильмах «Смертельная битва» (Mortal Kombat), «Последний император» и «Человек в высоком замке», умер в четверг в совем доме в Санта-Барбаре от осложнений после инсульта.

Актер стал широко известен благодаря роли колдуна Шан Цзуна во франшизе «Смертельная битва» (Mortal Kombat). Его дебют в кино состоялся в 1987 году в фильме Бертолуччи «Последний император», получившем девять премий «Оскар».

На счету Тагавы свыше 150 ролей в кино и на телевидении, среди которых «Большой переполох в Маленьком Китае», «Лицензия на убийство», «Восходящее солнце», «Снег на кедрах», «Перл Харбор», «Планета обезьян», «Электра», «Мемуары гейши» и «47 ронинов».