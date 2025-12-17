РУ
    07:17, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Убийство режиссера Роба Райнера и его жены: обвинение предъявят их сыну

    Окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хохман уточнил, что Нику Райнеру будут предъявлены обвинения в убийстве первой степени с отягчающими обстоятельствами, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Убийство режиссера Роба Райнера и его жены
    Фото: Ron Sachs — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    По его словам, преступления были совершены с помощью ножа.

    В минувшее воскресенье актер и режиссер Роб Райнер и его жена Мишель были найдены мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе. Тела со множественными ножевыми ранениями нашла их младшая дочь Роми. По подозрению в убийстве был арестован их средний сын Ник, сценарист и соавтор сценария фильма «Быть Чарли», режиссером которого стал его отец.

    Полиция сообщила, что Ника Райнера после случившегося нашли в парке Лос-Анджелеса и арестовали без происшествий.

    По словам Хохмана, по обвинениям, которые будут предъявлены Нику Райнеру, предусмотрено максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного заключения без возможности условно-досрочного освобождения.

    Роб Райнер снял около 20 фильмов, в том числе такие культовые картины, как «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней» и «Американский президент», а среди его актерских работ — «Неспящие в Сиэтле», «Волк с Уолл-Стрит» и «Это — Spinal Tap!».

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
