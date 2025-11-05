Умер известный телеведущий Юрий Николаев

О его смерти сообщил в своем Telegram-канале ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе.

— Юрий Николаев ушел на небеса. Совсем недавно мы в эфире «Сегодня вечером» вместе отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд. И вот только что пришло известие, что его не стало, — написал Цискаридзе.

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. В 1970 году окончил ГИТИС по специальности «актер театра и кино» и начал карьеру в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

С середины 1970-х годов Николаев стал лицом советского телевидения. Он вел программы «Утренняя почта», «Голубой огонек», «Песня года», «Спокойной ночи, малыши!», а позже стал автором и бессменным ведущим музыкального шоу «Утренняя звезда», открывшего путь многим юным талантам.

В 2000–2010-х годах Николаев вел популярные проекты «Танцы со звездами», «Достояние республики», «Большая перемена», а также авторскую передачу «Честное слово с Юрием Николаевым».

В 1998 году ему было присвоено звание народного артиста России, он награжден орденами Дружбы и Почета, а также премией правительства РФ в области культуры.

В 2024 году телеведущий выпустил автобиографическую книгу «Здесь все по-честному», где подвел итоги своей творческой жизни.