Скончался выдающийся ученый-философ Жабайхан Абдильдин

Об этом в социальной сети написал депутат Мажилиса Мурат Абенов.

Жабайхан Абдильдин родился в 1933 году в Павлодарской области. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, философ (1954).

Выдающийся ученый является основоположником казахстанской школы философов по теории диалектики и диалектической логике, лауреатом Государственной премии Казахстана по науке и технике, Президентской премии мира и духовного согласия, первой премии имени Ч. Валиханова.

Трудовая деятельность:

младший, старший научный сотрудник Института философии и права Академии наук Казахской ССР (1958-1965);

заведующий отделом диалектического материализма, теории и истории диалектики Института философии НАН Казахстана (с 1965 года), директор Института философии и права (1973-1984);

академик-секретарь отделения общественных наук Академии наук Казахстана (1984-1986);

вице-президент Академии наук Казахстана (1986-1994, 1995);

депутат Сената Парламента РК, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1995-1999, 1999-2005);

заместитель заведующего социально-политическим отделом Администрации Президента РК (2005-2007);

профессор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева.

Награжден орденами «Барыс» II степени (2000), Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»; медалями «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» и другими.