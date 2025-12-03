РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:25, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Скончался выдающийся ученый-философ Жабайхан Абдильдин

    Умер выдающийся казахский философ Жабайхан Абдильдин на 93-м году жизни, передает Kazinform.

    Жабайхан Абдильдин
    Фото: e-history

    Об этом в социальной сети написал депутат Мажилиса Мурат Абенов. 

    Жабайхан Абдильдин родился в 1933 году в Павлодарской области. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, философ (1954).

    Выдающийся ученый является основоположником казахстанской школы философов по теории диалектики и диалектической логике, лауреатом Государственной премии Казахстана по науке и технике, Президентской премии мира и духовного согласия, первой премии имени Ч. Валиханова. 

    Трудовая деятельность:

    • младший, старший научный сотрудник Института философии и права Академии наук Казахской ССР (1958-1965);
    • заведующий отделом диалектического материализма, теории и истории диалектики Института философии НАН Казахстана (с 1965 года), директор Института философии и права (1973-1984);
    • академик-секретарь отделения общественных наук Академии наук Казахстана (1984-1986);
    • вице-президент Академии наук Казахстана (1986-1994, 1995);
    • депутат Сената Парламента РК, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1995-1999, 1999-2005);
    • заместитель заведующего социально-политическим отделом Администрации Президента РК (2005-2007);
    • профессор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева.

    Награжден орденами «Барыс» II степени (2000), Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»; медалями «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» и другими.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
