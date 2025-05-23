Ушел из жизни известный казахстанский журналист Диас Ахметшарип

- Диас Советкалиулы был для меня не просто коллегой, он был мне как родной брат. Всегда готовый прийти на помощь. Именно он помог мне на моем пути становления в спортивной журналистике, всегда щедро делился своим опытом и знаниями. Он всегда с уважением относился к старшему и к младшему поколению. Такой человек ушел из жизни. Много лет он посвятил работе в сфере спорта, его труд достойно признан поколениями, - поделился Мейрам Сапаргали.

С начала мая Диас Ахметшарип находился в критическом состоянии. 7 мая стало известно, что он впал в кому после инсульта во время командировки в Актау. Позже, 17 мая, его перевезли в Астану. Все это время он оставался в коме.

Диас Ахметшарип был советником министра туризма и спорта Казахстана по связям с общественностью и СМИ. Эту должность он занимал с октября 2023 года. Но свою профессиональную жизнь он начал задолго до этого - в 1997 году - репортером Казахского радио.

Он по праву считается одним из тех, кто стоял у истоков спортивной журналистики Казахстана. Диас Ахметшарип работал на телеканалах «Хабар» и «Казахстан», стал первым директором государственного спортивного телеканала «Кazsport» и главным редактором телеканала «Insport». Его имя хорошо знали не только коллеги по цеху, но и тысячи зрителей, следящих за спортивной жизнью страны.

Среди других значимых этапов его карьеры - работа пресс-секретарем Агентства по делам спорта и туризма РК (2003–2007), директором департамента по связям с общественностью фонда «СК-Астана» (2010–2012), советником председателя Агентства по делам спорта и физической культуры РК (2012–2013).

Диас Ахметшарип участвовал в освещении Олимпийских и Азиатских игр, чемпионатов мира и международных соревнований. Он был не просто журналистом, а частью спортивной истории Казахстана. Многие помнят его как вдохновенного рассказчика, у которого было особое чувство к деталям, эмоциям и духу игры.

Диас Ахметшарип ушел из жизни, оставив после себя огромный профессиональный след и светлую память.