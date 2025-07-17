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    09:44, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Ушел из жизни казахстанский актер Кайрат Кемалов

    На 69-м году жизни не стало заслуженного деятеля Казахстана, выдающегося актера Кайрата Кемалова, передает агентство Kazinform.

    Умер казахстанский актер Кайрат Кемалов
    Фото: @ermaganbetbulekpaev

    Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

    — Он всю свою жизнь посвятил сцене и казахстанскому искусству. Карьера Кайрата Кемалова начиналась в Караганде, но достижения и признание вышли далеко за пределы области. Он создавал сильные образы, за которые получал высокие награды и международную известность. За свою жизнь Кайрат Кемалов подарил зрителям сотни ролей: от классических до современных. Его мастерство, преданность профессии и любовь к людям оставили глубокий след в истории отечественного театра и кино. Память о Кайрате Кемалове останется в сердцах коллег, учеников, друзей и всех, кто любил его творчество. Светлая память! — написал глава региона.

    Кайрат Кемалов родился 8 января 1957 года в селе Атасу Жанааркинского района, Жезказганской области.

    Широкой публике он запомнился по роли Керей хана в исторической киноэпопее «Казахское ханство».

    Теги:
    Культура Соболезнования Новости кино Казахское кино Ермаганбет Булекпаев
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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