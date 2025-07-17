Ушел из жизни казахстанский актер Кайрат Кемалов

Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

— Он всю свою жизнь посвятил сцене и казахстанскому искусству. Карьера Кайрата Кемалова начиналась в Караганде, но достижения и признание вышли далеко за пределы области. Он создавал сильные образы, за которые получал высокие награды и международную известность. За свою жизнь Кайрат Кемалов подарил зрителям сотни ролей: от классических до современных. Его мастерство, преданность профессии и любовь к людям оставили глубокий след в истории отечественного театра и кино. Память о Кайрате Кемалове останется в сердцах коллег, учеников, друзей и всех, кто любил его творчество. Светлая память! — написал глава региона.