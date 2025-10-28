Принцип Бетховен — Курмангазы: скончался выдающийся казахстанский дирижер Юрий Дороховский

Казахстанская культура понесла еще одну утрату. Вслед за кончиной музыковеда и популяризатора казахской музыки Юрия Аравина ушел из жизни выдающийся дирижер, скрипач, педагог и деятель культуры Казахстана Юрий Дороховский (1947-2025), который внес неоценимый вклад в развитие казахского национального музыкального искусства и продвижение казахстанского исполнительского искусства в мире. Родившись в Латвии, он переехал в Казахстан в 1956 году. О казахской музыке узнал впервые из взятой в библиотеке книги Ахмета Жубанова «Струны столетий».

В 1971 году окончил с отличием Алматинскую государственную консерваторию по классу скрипки у Айткеша Толганбаева, стажировался по классу дирижирования у профессора, народного артиста КазССР Тургута Османова. В его профессиональном становлении важную роль сыграло глубокое погружение в традиции казахской народной музыки, что определило его дальнейший творческий путь.

На протяжении своей карьеры Юрий Дороховский активно занимался педагогической и исполнительской деятельностью.

В первое десятилетие Независимости Казахстана Юрий Дороховский, будучи дирижером симфонического и камерного оркестров в Республиканской средней специализированной музыкальной школы имени Байсеитовой, довел уровень исполнительского мастерства детско-юношеских коллективов до высочайшего уровня. Оркестры регулярно выезжали за границу, восхищая искушенную европейскую и американскую публику, глав государств и правительств. Те ученики школы, кому посчастливилось быть участниками этих гастролей и выступлений, сегодня являются ведущими музыкантами европейских и американских музыкальных коллективов, достойно представляя казахстанскую исполнительскую школу. За те 12 лет работы в Байсеитовской школе Дороховский с одаренными-детьми музыкантами дали около 400 концертов в 10 странах, причем, программа подбиралась таким образом, чтобы в США, Германии, Швейцарии, России, Украине и других странах звучала и казахская музыка. Принцип составления программы был простым: сначала звучит произведение Бетховена, вслед за ним — произведение Курмангазы, после Чайковского — Тулебаев, после Шостаковича — Тлендиев.

Также Дороховский работал в Республиканской специализированной музыкальной школе имени Жубанова, Казахской национальной академии искусств имени Жургенова.

Важнейшей вехой в творческой биографии Дороховского стало руководство оркестром казахский народных инструментов «Отрар сазы» (2002-2004, 2010–2013 гг.), где он реализовал уникальные программы, направленные на популяризацию казахской народной музыки, а также ее синтез с классическими произведениями мирового репертуара. Одним из его значимых проектов стал концерт «Курмангазы — Вивальди», где он соединил традиционные кюи с произведениями европейской классики, подчеркнув универсальность музыкального языка. Под его руководством были также реализованы постановки оперы «Кыз-Жибек» и концертные программы с участием выдающихся вокалистов, таких как Нуржамал Усенбаева и Шахимардан Абилов.

В качестве признания профессиональных заслуг и глубокой связи с казахской музыкальной культурой Юрий Дороховский заслужил уважение казахской музыкальной общественности. Его ученики отмечают, что Дороховский был для всех примером доброты, терпения и веры в учеников, его слова и знания остались навсегда в их памяти.

— Юрий Ефимович Дороховский дал нам больше, чем ноты и аккорды. Он подарил нам голос души, умение слышать тишину между звуками и веру в то, что даже в самом тихом инструменте может спастись целая вселенная, — отметила декан факультета инструментального исполнительства в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Бекенова

— Юрий Дороховский — замечательный педагог и человек с большой буквы! Благодаря Юрию Ефимовичу я не бросила играть на скрипке. Он поддержал меня и поверил в меня тогда, когда все отвернулись, он дал мне шанс и опору, — сказала артистка ГАСО РК Анастасия Першина

Его творчество способствовало развитию национального исполнительского искусства, а педагогическая деятельность стала основой для формирования нового поколения музыкантов, продолжающих традиции казахской музыкальной школы.