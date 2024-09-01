Уборка урожая с опозданием, дома для пострадавших от паводков и новый учебный год – как прошла неделя в РК

Начало учебного года, уборочная кампания с опозданием, жилье для пострадавших от паводка и отставка главного спортсмена страны. Об этих и других событиях минувшей недели – в обзорном материале агентства Kazinform.

На прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности. Рассматривали актуальные вопросы противодействия экстремизму и терроризму с учетом текущей международной обстановки, различные аспекты деятельности правоохранительных и специальных органов по укреплению антитеррористической защищенности. Президент дал ряд конкретных поручений, направленных на усиление мер по обеспечению безопасности граждан страны.

Встретился Президент с призерами ХХХІІІ летних Олимпийских игр. Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсменов и тренеров с достижениями, подчеркнул, что каждая победа стала возможной благодаря сильной воле и упорному труду. Президент заявил о необходимости отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов. Призвал оказывать всестороннюю поддержку школ-интернатам и колледжам, готовящим олимпийский резерв. При этом он подверг критике регионы, самостоятельно принимающие решения о поддержке тех или иных видов спорта. Правительству поручено взять ситуацию на контроль и восстановить вертикаль управления на всех уровнях спортивной отрасли. Президент также поставил задачу повысить авторитет Национального олимпийского комитета среди спортивной общественности Казахстана и за рубежом.

По словам Главы государства, за последние пять лет расходы на спорт высших достижений выросли в два раза, но адекватной отдачи нет. Он подчеркнул, что спортивные функционеры занимаются не развитием спорта, а освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на конечный результат. В сфере спорта регулярно фиксируются факты коррупции. Это наносит колоссальный урон не только развитию отечественного спорта, но и имиджу страны.

В конце недели стало известно об освобождении от занимаемой должности министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева. Соответствующий указ подписал Глава государства.

Случилось это буквально накануне Всемирных игр кочевников, которые стартуют 8-го сентября. Астана готовится принять около 100 тысяч туристов. Состязания будут проходить на территории нескольких столичных объектов, среди которых стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова, Ледовый дворец «Алау», Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan» и комплекс «Думан».

Заместитель руководителя Дирекции по подготовке и проведению Всемирных игр кочевников Абылай Кондыбаев рассказал о готовности спортивных объектов Астаны к масштабному мероприятию. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников. На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Общая сумма призовых составит 253 млн тенге.

Глава государства на встрече с олимпийскими призерами назвал в числе приоритетов развитие национальных видов спорта и остановился на важности V Всемирных игр кочевников. Он отметил, что проведение масштабных спортивных состязаний даст возможность познакомить мир с уникальной казахской культурой.

На прошлой неделе в рамках V Всемирных игр кочевников состоялась церемония специального гашения юбилейной почтовой марки из серии «Культура и спорт Казахстана». Тираж марки составляет 5 000 экземпляров, номинальная стоимость — 500 тенге. Она изготовлена с применением элементов защиты УФ-краской и тиснением золотой фольгой.

Между тем в стране продолжают устранять последствия весеннего наводнения. В пострадавших регионах семьям, оставшимся без жилья, вручают ключи от квартир и домов. В Костанайской области заявили, что обеспечили жильем всех пострадавших от паводка. На прошлой неделе новоселье отметили последние 19 семей из Джангельдинского и 18 семей из Амангельдинского районов.

Уборочная кампания на севере страны в этом году началась с опозданием, по сравнению с предыдущими периодами. Виной всему погодные условия. В регионах почти каждый день идут проливные дожди. Костанайские фермеры говорят о том, что пшеница созревает медленно.

Тем не менее, аграрии надеются на хороший хлеб. В Акмолинской области, например, рассчитывают собрать рекордный урожай зерна.

Вице-премьер Серик Жумангарин во время рабочей поездки в область Абай сообщил, что давал поручение Продкорпорации разработать механизм поставок зерна прошлогоднего урожая в регионы, где нужно зерно для производства социального хлеба, особенно в западные. Таким образом будут решены сразу две проблемы — разгрузка элеваторов северных областей и пополнение запасов зерна в других регионах для удешевления производства хлеба.

В области Жетысу готовятся к приему урожая сахарной свеклы. По поручению Премьер-министра РК министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров посетил область Жетысу, где проверил готовность двух сахарных заводов. Ранее он посещал предприятия Жамбылской области, встречался с фермерами. По итогам поездки были оперативно решены вопросы, касающиеся отгрузки, переработки сахарной свеклы.

Для 3,9 млн казахстанских ребятишек начался новый учебный год. Школьный звонок, по данным Министерства просвещения РК, прозвенит впервые для 351 176 детей. Детей ждут нововведения как в учебном плане, так и в организационном. Подробнее здесь.

Новая неделя в Казахстане начнется с ежегодного Послания Президента народу Казахстана. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит 2-го сентября на совместном заседании палат Парламента.