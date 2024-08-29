РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:03, 29 Август 2024 | GMT +6

    2 сентября Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана

    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

    Послание Президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев Общество Послание Президента РК Послание Президента РК-2024
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    telegram