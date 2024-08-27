Как Астана готовится к Всемирным играм кочевников

До старта V Всемирных игр кочевников в Астане остались считанные дни. В столице Казахстана, как в городе, принимающем игры, велась тщательная подготовка к спортивному мероприятию. Сейчас здесь наносят последние штрихи. Об этом — в фоторепортаже агентства Kazinform.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

В инфраструктуру Всемирных игр кочевников вошли несколько спортивных объектов города. Первым стоит отметить стадион «Астана Арена». Здесь совсем недавно завершился капитальный ремонт, в ходе которого обновили оборудование и улучшили условия для зрителей. Сейчас стадион, вмещающий до 30 тысяч человек, готовится к главному событию — церемонии открытия Игр, которая состоится 8 сентября. В этот день на стадионе пройдет шествие команд стран-участниц, а также прозвучат гимны государств и Всемирных игр кочевников.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Переходим к ледовому дворцу «Алау». Внутри уже завершены основные отделочные работы, и теперь рабочие сосредоточены на внешнем благоустройстве. Укладывается асфальт на прилегающих территориях, обновляются пешеходные дорожки.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Отметим, состязания охватят спортивные, культурные и научные программы. Так, на территории около 10 гектаров, примыкающей к ипподрому «Казанат», активно готовится этноаул «Вселенная кочевников». Сюда уже доставлены первые юрты, которые будут установлены в ближайшие дни. Рабочие трудятся над декорациями, создавая аутентичную атмосферу кочевой жизни. Здесь также строится сцена, на которой ежедневно будут проходить культурные мероприятия. Этноаул станет одной из главных площадок Игр, где гости смогут окунуться в мир традиционной культуры кочевников.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Атмосферу предстоящих Всемирных игр кочевников в самом городе создают яркие билборды, красочные вывески, а также оформление автобусов и автобусных остановок. Эти элементы украшения разбросаны по всему городу, добавляя особую праздничность и напоминая жителям и гостям о предстоящем событии.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Вместе с тем, в нескольких местах можно увидеть приветствующие инсталляции-маскоты, посвященные играм. Эти талисманы, в виде фигурок парня и девушки, получили имена Арлан и Ханшайым.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Как сообщили в Дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников, маскоты, а также элементы дизайна айдентики Игр были созданы творческими подрядчиками по специальным техническим заданиям. Инсталляции с элементами айдентики ВИК разработаны координационным штабом по Играм кочевников при акимате Астаны.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Выбор имен для талисманов тоже не случаен. Арлан — дерзкое и мужественное имя, идеально подходящее для настоящего джигита, а Ханшайым, что переводится как «принцесса богатства и благополучия», является почётным именем у тюрков. В дирекции подчеркнули, что идея создания талисманов была вдохновлена народными сказками.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Напомним, по предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов.

Участники и гости будут размещены в 20 столичных гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Общая сумма призовых составит 253 млн тенге. По каждому виду спорта они будут индивидуальными. В командных видах — это, прежде всего, кокпар и кок-бору, команда-победитель получит 10 млн тенге, второе место — 6 млн тенге, бронзовый призер — 4 млн тенге.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

С 6 августа стартовала продажа билетов на церемонию открытия и все соревнования V Всемирных игр кочевников. Ранее мы рассказывали, где и как можно приобрести билеты, а также кто имеет право на льготы и скидки.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

24 июля министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек во время пресс-конференции сообщил о работе вузов во время Всемирных игр кочевников — 2024. Он пояснил, что студенты продолжат обучение в очном режиме.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Также в столичном акимате заявили, что продления летних каникул для школьников в связи с проведением Всемирных игр кочевников не будет.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Состязания по 21 виду спорта будут проходить на территории нескольких столичных объектов, среди которых стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова, Ледовый дворец «Алау», Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan» и комплекс «Думан».