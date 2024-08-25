Кто может купить со скидкой билеты на V Всемирные игры кочевников в Астане

С 6 августа началась продажа билетов на церемонию открытия и все состязания V Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Астане 8-13 сентября, передает корреспондент агентства Kazinform.

Церемония открытия Игр пройдет 8 сентября на стадионе «Астана-Арена». Билеты продаются по цене от 15 000 до 50 000 тысяч тенге.

В программу Игр входит 21 вид спорта. Средняя цена билетов на состязания – 3 600 тенге. Например, билеты на состязания по казахской борьбе, единоборствам и борьбе стоят от 2 500 тенге до 7 500 тенге. Состязания пройдут во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

На ледовой арене «Алау» будут состязаться за призы сильнейшие в асык ату, мас-рестлинг, кураш, перетягивании каната и ашыртмалы аба гуреш. Цена билетов 1 000-3 000 тенге.

Состязания по кокпару, кок бори и байге пройдут на ипподроме «Казанат». На отборочных этапах по кокпару и кок бори цена билетов будет в пределах 2 000-15 000 тенге, билеты на финальный этап - от 2 000 тенге до 15 000 тенге. Стоимость билетов на байге будет 3 000-15 000 тенге.

В этноауле можно будет посмотреть состязания на жамбы ату, тенге ілу, аударыспак, кусбегилик, а также состязание силачей «Powerful Nomad». По этим видам спорта билеты продаются от 1 000 тенге до 2 000 тенге.

Состязания по традиционной стрельбе из лука, ставшие любимым зрелищем болельщиков, пройдут в спортивно-оздоровительном комплексе «Арғымак». Цена билетов от 600 тенге до 3 000 тенге. Состязания в тогызкумалак, мангала и овари, считающиеся традиционными интеллектуальными играми, пройдут без зрителей.

Отметим, для отдельных категорий граждан предусмотрены различные льготы. С 50% скидкой смогут купить билеты школьники (с 6 до 18 лет) и пенсионеры, дети до 5 лет (без места) и инвалиды первой и второй групп.

Льготные билеты можно приобрести при предъявлении документов оффлайн в кассах.

Напоминаем, что на все состязания можно купить билеты на сайте официального оператора www.zakazbiletov.kz.