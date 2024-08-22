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    11:00, 22 Август 2024 | GMT +6

    Чем будут кормить спортсменов на Играх кочевников

    национальная кухня шелпек Ұлттық тағамдар
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    На V Всемирных играх кочевников, которые стартуют уже в сентябре, участники и гости будут размещены в 20 столичных гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в Дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников, меню составлено с учетом не менее 4000 ккал в сутки на человека. 

    В список включены халал блюда пяти кухонь мира: казахской, восточной, европейской, среднеземноморской, азиатской.

    Помимо основного меню, будут представлены блюда национальной казахской кухни: баурсаки, курт, жент и другое.

    Таким образом, организаторы планируют не только обеспечить сбалансированное питание для участников, но и познакомить их с богатством национальной кухни Казахстана.

    Напомним, торжественная церемония открытия спортивного мероприятия намечена на 8 сентября на стадионе «Астана Арена». Игры пройдут на территории 6 столичных объектов: стадионе «Астана-Арена», ипподроме «Казанат», Дворце единоборств им. Ж.Ушкемпирова, Ледовом дворце   «Алау», Легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan», комплексе «Думан».

    Свое участие в V Всемирных играх кочевников подтвердили 89 стран. Ожидается прибытие более 2500 спортсменов.

    Столица Казахстана активно готовится к этому масштабному событию. В частности, ведутся работы по ремонту дорог и спортивных объектов.

    Ранее в акимате Астаны сообщили о готовности спортивных объектов к Всемирным играм кочевников.

     

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Спорт спортсмены Казахстана Национальные виды спорта
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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