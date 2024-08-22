Чем будут кормить спортсменов на Играх кочевников

На V Всемирных играх кочевников, которые стартуют уже в сентябре, участники и гости будут размещены в 20 столичных гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников, меню составлено с учетом не менее 4000 ккал в сутки на человека.

В список включены халал блюда пяти кухонь мира: казахской, восточной, европейской, среднеземноморской, азиатской.

Помимо основного меню, будут представлены блюда национальной казахской кухни: баурсаки, курт, жент и другое.

Таким образом, организаторы планируют не только обеспечить сбалансированное питание для участников, но и познакомить их с богатством национальной кухни Казахстана.

Напомним, торжественная церемония открытия спортивного мероприятия намечена на 8 сентября на стадионе «Астана Арена». Игры пройдут на территории 6 столичных объектов: стадионе «Астана-Арена», ипподроме «Казанат», Дворце единоборств им. Ж.Ушкемпирова, Ледовом дворце «Алау», Легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan», комплексе «Думан».

Свое участие в V Всемирных играх кочевников подтвердили 89 стран. Ожидается прибытие более 2500 спортсменов.

Столица Казахстана активно готовится к этому масштабному событию. В частности, ведутся работы по ремонту дорог и спортивных объектов.

Ранее в акимате Астаны сообщили о готовности спортивных объектов к Всемирным играм кочевников.