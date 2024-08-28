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    14:19, 28 Август 2024 | GMT +6

    Айдарбек Сапаров проверил готовность сахарных заводов области Жетысу к переработке урожая

    Айдарбек Сапаров
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    По поручению Премьер-министра РК министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров посетил область Жетысу, где проверил готовность двух сахарных заводов к приему нового урожая сахарной свеклы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Мощность Коксуского сахарного завода составляет 2500 тонн сахарной свеклы и 300 тонн тростникового сырца в сутки. В 2023 году на заводе было произведено 53 тысячи тонн сахара, за 7 месяцев 2024 год — 23 тысячи тонн.

    Министр осмотрел завод, после чего на территории свеклоприемного пункта встретился с фермерами-свекловодами и выслушал их предложения по развитию отрасли.

    — Аграрии получают поддержку со стороны государства: выделяется удешевленные ГСМ, выплачиваются субсидии на удобрения, семена, гербициды. Предусмотрено льготное кредитование на ВПР. Все озвученные вопросы будем решать, но постепенно, — сказал Айдарбек Сапаров.

    В Аксуском районе министр ознакомился с ходом подготовительных работ к новому сезону ТОО «Аксу кант». Мощность предприятия составляет 3500 тонн сахарной свеклы в сутки. В прошлом году завод установил линию по переработке тростникового сырца мощностью 400 тонн в сутки. Запуск завода в прошлом году осуществлен в октябре, до конца года было произведено 10 тысяч тонн сахара.

    сахар, сахарный завод
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    В Ескельдинском районе министр побывал на свекловичном поле КХ «Дюсембинов».
    По итогам рабочей поездки акимату области Жетысу было поручено взять на контроль ход уборки, оказать содействие в организации уборочной кампании по сбору сахарной свеклы.

    В этом году в Казахстане планируется собрать рекордные 1,1 млн тонн сахарной свеклы. В этой связи для аграриев Жамбылской области и области Жетысу актуальным является вопрос сбыта и переработки сырья.

    Ранее Айдарбек Сапаров посетил предприятия Жамбылской области, встретился с фермерами. По итогам поездки были оперативно решены вопросы, касающиеся отгрузки, переработки сахарной свеклы.

    сахарный завод
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    Как сообщалось, ввоз российского сахара автотранспортом могут запретить в РК. В Казахстане определили места для строительства новых сахарных заводов. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Казахстана Регионы Жетысуская область Промышленность Экономика Сахар Урожай
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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