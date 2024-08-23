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    16:15, 23 Август 2024 | GMT +6

    Ввоз российского сахара автотранспортом могут запретить в РК

    Сахар
    Фото: freepik

    МСХ готово рассмотреть вопрос запрета ввоза на территорию Казахстана российского сахара автотранспортом. Об этом на брифинге в СЦК заявил вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Журналисты задали Тасжурекову вопрос: «Как относится министерство к предложению о запрете на ввоз российского сахара автотранспортом?»

    - В целом у нас в стране всего четыре сахарных завода, из них один работает только на сахарном тростнике. Мы работаем над развитием сахарной отрасли и у нас принят комплексный план. Но, тем не менее, на сегодняшний день цена российского сахара дешевле того сахара, который производится у нас в силу ряда причин. Поэтому, учитывая, что на сегодняшний день поступающий импортный сахар значительно дешевле, мы рассматриваем этот вопрос для того, чтобы предоставить объективную и справедливую цену для наших заводов, которые производят сахар из нашего отечественного свекловичного сырья, - сказал Ербол Тасжуреков.

    Он также уточнил, что этот вопрос будет рассмотрен на межведомственной комиссии.

    - Мы на сегодняшний день этим вопросом занимаемся, поэтому на нашей межведомственной комиссии соответствующая информация будет подготовлена и вынесена на рассмотрение. В случае, если этот вопрос будет поддержан всеми членами МВК, а это все заинтересованные отраслевые и центральные госорганы, то, конечно, решение будет принято. Вчера вступил в силу приказ о полном запрете ввоза пшеницы любым транспортом. Ранее это был только автотранспорт, после был ряд ограничений железнодорожным транспортом. Теперь, учитывая ситуация на нашем внутреннем рынке в отношении пшеницы, мы приняли решение о введении полного запрета импорт пшеницы на территорию Казахстана, - пояснил Ербол Тасжуреков.

     

    Теги:
    Минсельхоз Заводы Экономика Сахар Импорт
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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