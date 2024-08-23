Ввоз российского сахара автотранспортом могут запретить в РК

МСХ готово рассмотреть вопрос запрета ввоза на территорию Казахстана российского сахара автотранспортом. Об этом на брифинге в СЦК заявил вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Журналисты задали Тасжурекову вопрос: «Как относится министерство к предложению о запрете на ввоз российского сахара автотранспортом?»

- В целом у нас в стране всего четыре сахарных завода, из них один работает только на сахарном тростнике. Мы работаем над развитием сахарной отрасли и у нас принят комплексный план. Но, тем не менее, на сегодняшний день цена российского сахара дешевле того сахара, который производится у нас в силу ряда причин. Поэтому, учитывая, что на сегодняшний день поступающий импортный сахар значительно дешевле, мы рассматриваем этот вопрос для того, чтобы предоставить объективную и справедливую цену для наших заводов, которые производят сахар из нашего отечественного свекловичного сырья, - сказал Ербол Тасжуреков.

Он также уточнил, что этот вопрос будет рассмотрен на межведомственной комиссии.