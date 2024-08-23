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    17:09, 23 Август 2024 | GMT +6

    Решение по инвесторам для строительства новых сахарных заводов в РК примут в сентябре 

    Сахар Қант
    Фото: Kazinform

    В Казахстане определили места для строительства новых сахарных заводов. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Мы сейчас ведем большую работу по привлечению инвесторов в сахарную отрасль, а именно: в строительство сахарных заводов. Потенциальные участки определены — первый, это Жамбылская область, Шуйский район, где практически земля с готовой инфраструктурой, подготовлена для будущих потенциальных инвесторов и второй (участок) — в Павлодарской области, — сказал Ербол Тасжуреков, отвечая на вопросы журналистов.

    Решение по инвесторам будет принято в сентябре.

    — В сентябре будет принято решение по инвесторам, непосредственно, кто будет реализовывать этот проект по строительству сахарного завода. Если в целом говорить, то, кроме модернизации четырех всех действующих заводов, мы планируем построить как минимум один, а в перспективе - второй завод. Поскольку нам требуется переработка порядка трех млн тонн сырья в сутки. Три завода из четырех, которые работают на отечественном сырье, перерабатывают около 800-900 тысяч тонн в сутки, — заявил Ербол Тасжуреков.

    Как сообщалось, ввоз российского сахара автотранспортом могут запретить в РК.

    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Казахстана Регионы Минсельхоз Жамбылская область Строительство Сахар Павлодарская область
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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