Решение по инвесторам для строительства новых сахарных заводов в РК примут в сентябре 

В Казахстане определили места для строительства новых сахарных заводов. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Мы сейчас ведем большую работу по привлечению инвесторов в сахарную отрасль, а именно: в строительство сахарных заводов. Потенциальные участки определены — первый, это Жамбылская область, Шуйский район, где практически земля с готовой инфраструктурой, подготовлена для будущих потенциальных инвесторов и второй (участок) — в Павлодарской области, — сказал Ербол Тасжуреков, отвечая на вопросы журналистов.

Решение по инвесторам будет принято в сентябре.

— В сентябре будет принято решение по инвесторам, непосредственно, кто будет реализовывать этот проект по строительству сахарного завода. Если в целом говорить, то, кроме модернизации четырех всех действующих заводов, мы планируем построить как минимум один, а в перспективе - второй завод. Поскольку нам требуется переработка порядка трех млн тонн сырья в сутки. Три завода из четырех, которые работают на отечественном сырье, перерабатывают около 800-900 тысяч тонн в сутки, — заявил Ербол Тасжуреков.





Как сообщалось, ввоз российского сахара автотранспортом могут запретить в РК.