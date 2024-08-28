Юбилейную почтовую марку V Всемирных игр кочевников представили в Астане

В рамках V Всемирных игр кочевников состоялась церемония специального гашения юбилейной почтовой марки из серии «Культура и спорт Казахстана» в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Шымкента.

Участники церемонии — руководитель дирекции по подготовке и проведению Игр кочевников Наиль Нуров и председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова — провели гашение специальным почтовым штемпелем.

В рамках церемонии руководитель Дирекции ВИК Наиль Нуров подчеркнул важность события и отметил его культурное значение.

— Всемирные игры кочевников — это не просто спортивное событие, это живая связь с нашими традициями и культурным наследием. Выпуск юбилейной почтовой марки — это символ гордости за наше прошлое и стремление передать его будущим поколениям. Мы рады видеть, как эта инициатива объединяет людей и вдохновляет на сохранение и развитие культурных традиций кочевых народов, — сказал он.

Также Председатель Правления АО «Казпочта» Асель Жанасова отметила, что выпуск юбилейной почтовой марки в рамках Игр — это не только символ уважения к культурному наследию, но и значимый вклад в сохранение и популяризацию традиций кочевых народов.

Юбилейная почтовая марка, посвященная V Всемирным играм кочевников, представляет собой уникальное произведение филателистического искусства. Автором марки является Серик Буксиков, начальник отдела маркетинга дирекции Всемирных игр кочевников. На марке изображен образ «Беркутчи» — хранителя древней традиции, который символизирует стойкость и верность своим корням. Центральным элементом является гофрированный круг, символизирующий круговорот жизни и единство времени и пространства, воплощенные в философии кочевников.

Тираж марки составляет 5 000 экземпляров, номинальная стоимость — 500 тенге. Она изготовлена с применением элементов защиты УФ-краской и тиснением золотой фольгой.