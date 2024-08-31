Ермек Маржикпаев освобожден от должности министра туризма и спорта РК

Указом Главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич освобожден от должности министра туризма и спорта Республики Казахстан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Маржикпаев Ермек Боранбаевич родился в 1969 году в г. Целинограде.

Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина, Университет «Туран», Кокшетауский университет.

Трудовую деятельность начал в 1991 г. учителем физкультуры.

В 1992-1993 гг. — учитель в СШ пос. Боровое Акмолинской области.

В 1993-1994 гг. — директор МЧП «Шонай».

1994-2008 гг. — директор ТОО «Береке-Бурабай».

В 2008-2012 гг. — аким Аршалынского района Акмолинской области.

В 2012-2013 гг. — аким Зерендинского района Акмолинской области.

В 2013-2014 гг. — заместитель акима Акмолинской области.

В 2014-2015 гг. — государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

В 2015-2019 гг. — аким г. Кокшетау Акмолинской области.

С марта 2019 г. — аким Акмолинской области.

2 сентября 2023 года Указом Президента РК назначен министром туризма и спорта РК.

6 февраля 2024 года Указом Главы государства назначен министром туризма и спорта РК.

Ранее Ермек Маржикпаев высказался о выступлении сборной Казахстана на Олимпиаде в Париже.

Казахстан в итоговом медальном зачете с семью медалями занял 43-е место на Олимпийских играх в Париже.