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    09:01, 31 Август 2024 | GMT +6

    Ермек Маржикпаев освобожден от должности министра туризма и спорта РК

    закон
    Фото: Акорда

    Указом Главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич освобожден от должности министра туризма и спорта Республики Казахстан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Маржикпаев Ермек Боранбаевич родился в 1969 году в г. Целинограде.

    Ермек Маржықпаев Туризм және спорт министрі лауазымынан босатылды
    Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

    Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина, Университет «Туран», Кокшетауский университет.

    Трудовую деятельность начал в 1991 г. учителем физкультуры.

    В 1992-1993 гг. — учитель в СШ пос. Боровое Акмолинской области.

    В 1993-1994 гг. — директор МЧП «Шонай».

    1994-2008 гг. — директор ТОО «Береке-Бурабай».

    В 2008-2012 гг. — аким Аршалынского района Акмолинской области.

    В 2012-2013 гг. — аким Зерендинского района Акмолинской области.

    В 2013-2014 гг. — заместитель акима Акмолинской области.

    В 2014-2015 гг. — государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

    В 2015-2019 гг. — аким г. Кокшетау Акмолинской области.

    С марта 2019 г. — аким Акмолинской области.

    2 сентября 2023 года Указом Президента РК назначен министром туризма и спорта РК.

    6 февраля 2024 года Указом Главы государства назначен министром туризма и спорта РК.

    Ранее Ермек Маржикпаев высказался о выступлении сборной Казахстана на Олимпиаде в Париже.

    Казахстан в итоговом медальном зачете с семью медалями занял 43-е место на Олимпийских играх в Париже.

    Теги:
    Министерство туризма и спорта РК Президент Казахстана Правительство РК Ермек Маржикпаев Отставки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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