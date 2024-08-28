Глава Минспорта РК высказался о выступлении сборной по боксу на Олимпиаде в Париже

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев прокомментировал выступление мужской сборной по боксу на заседании коллегии, посвященное итогам Олимпиады в Париже, передает агентство Kazinform.

Фото: Минтуризма и спорта РК

- Мужская сборная по боксу была представлена во всех весовых категориях. Согласно принятым обязательствам они обещали 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Фактически команда выиграла всего 1 серебро. Уже вторые игры подряд спортсмены не смогли завоевать ни одной золотой медали. Казахстанская школа бокса всегда славилась на мировой спортивной арене благодаря своим лидирующим позициям. Наши боксеры выступают с 1996 года, всего приняли участие 61 спортсменов, которые завоевали 22 медали: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых, - сказал министр.

По его словам, Национальная сборная по боксу показала не самый лучший результат на этой Олимпиаде.

Фото: Минтуризма и спорта РК

Отмечается, что в заседании приняли участие представители Администрации Президента, ветераны спорта, призёры Олимпийских игр, заслуженные тренеры, руководители региональных управлений, федераций, подведомственных организаций.

Ранее с призерами ХХХІІІ летних Олимпийских игр встретился Глава государства.