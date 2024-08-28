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    11:46, 28 Август 2024 | GMT +6

    Глава Минспорта РК высказался о выступлении сборной по боксу на Олимпиаде в Париже

    Ермек Маржикпаев
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев прокомментировал выступление мужской сборной по боксу на заседании коллегии, посвященное итогам Олимпиады в Париже, передает агентство Kazinform.

    заседание коллегии
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    - Мужская сборная по боксу была представлена во всех весовых категориях. Согласно принятым обязательствам они обещали 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Фактически команда выиграла всего 1 серебро. Уже вторые игры подряд спортсмены не смогли завоевать ни одной золотой медали. Казахстанская школа бокса всегда славилась на мировой спортивной арене благодаря своим лидирующим позициям. Наши боксеры выступают с 1996 года, всего приняли участие 61 спортсменов, которые завоевали 22 медали: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых, - сказал министр.

    По его словам, Национальная сборная по боксу показала не самый лучший результат на этой Олимпиаде.

    заседание коллегии
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    Отмечается, что в заседании приняли участие представители Администрации Президента, ветераны спорта, призёры Олимпийских игр, заслуженные тренеры, руководители региональных управлений, федераций, подведомственных организаций.

    Ранее с призерами ХХХІІІ летних Олимпийских игр встретился Глава государства.

    Теги:
    Олимпийские игры в Париже Спорт Министерство туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев Олимпиада 2024
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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