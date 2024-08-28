Акмолинские хлеборобы не могут собрать урожай из-за частых дождей

Акмолинские аграрии бьют тревогу: несмотря на то, что официальный старт уборочной кампании уже был дан, убирать урожай они не могут из-за постоянных дождей. Чиновники признают, что риски уборки из-за погоды в регионе действительно присутствуют. Все происходящее, как добавили в облуправлении сельского хозяйства, непременно отразится на качестве зерна, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам директора ТОО «СХП Байдалы» Сандыктауского района Марата Уразалина, сегодня перед аграриями региона остро стоит лишь одна проблема — дожди.

— На сегодняшний день все печально: большое количество влаги, болезни пошли, сейчас зерно сыпаться начнет. Ничего хорошего пока нет. Мы не можем даже заехать на поле, чтобы начать уборку. Ждем погоду, — отметил предприниматель.

Солидарен с коллегой и директор ТОО «КОРЖЫНКӨЛ-А» Егиндыкольского района Абилкайыр Ошакбаев, который отмечает, что из-за дождя падает и урожайность.

— Урожайность страдает. Ячмень сыплется в первую очередь. Прогноза погоды нет никакого. Мы убираем, как только чуть-чуть прояснится. Стараемся хоть 10 га — 20 га убрать, потому что мы не знаем, какая дальше будет погода. Если так же продолжится и дальше, то проблемы будут большие. Во-первых, с качеством зерна. Сказалось и то, что в текущем году были поздние посевы из-за дождей и паводков, поэтому много не созрело еще, — пояснил Абилкайыр Ошакбаев.

Давать прогнозы аграрии не берутся. Говорят: все зависит от погоды.

Между тем, чиновники управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области не отрицают, что из-за дождей в регионе складывается сложная ситуация с уборкой урожая.

— Такие погодные условия не позволяют начать сейчас уборку. Выборочно мы начинали по районам, но зерно сильно влажное, комбайны на полях «тонут». Поэтому сейчас будем ждать, и как только восстановятся погодные условия, начнем уборку, — отметил заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области Еркеш Аленов.

По словам чиновников, область на 100% готова к уборке урожая: есть и техника, и горючее.

— Прогнозы давать не можем, ведь все зависит от погоды. Сегодня начинается ясная погода, если пару дней так постоит и подсохнет, уже на влажность смотреть не будем, будем убирать. Конечно, это все отразится на качестве зерна. Из-за влажности уже будет класс зерна другой — 4-5 класс будет. Но лучшей погоды уже ждать смысла нет. Из-за дождей, конечно, риск есть. Хороший урожай стоит, но толком еще не созрел, — добавил Еркеш Аленов, отметив, что приблизительные прогнозы синоптиков пока не оправдываются: зимой было обещано жаркое лето, а на деле, наоборот, была двойная норма дождей.

Напомним, ранее сообщалось, что в непростых условиях в этом году пройдет и уборочная кампания в СКО, где также все лето идут дожди.

По прогнозу синоптиков, в Северо-Казахстанской области конец августа и начало сентября также ожидаются дождливыми.