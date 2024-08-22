Неустойчивая погода ожидается в сентябре в СКО

В Северо-Казахстанской области конец августа и начало сентября ожидаются дождливыми, передает корреспондент агентства Kazinform.

Дождливая погода в регионе сохраняется на протяжении лета. В августе считанные дни были без осадков. Неутешительный прогноз дают синоптики и на начало сентября.

- В третьей декаде августа сохраняется неустойчивая погода, прогнозируются дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. Основной фон температуры воздуха - ночью до 10-15 тепла, днем до 15-20. Только в конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 13-18, днем - до 22-27 градусов. В первой декаде сентября ожидаются в отдельные дни осадки в виде дождя, грозового, ливневого характера. Затем будет наблюдаться частая смена атмосферных фронтов, что приведет к неустойчивым погодным условиям с резкими перепадами температур, дождями и порывистым ветром, - проинформировала директор филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимова.

По сравнению с августом температура воздуха в сентябре понизится на 5-10 градусов. В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от 8-13 до 13-18, днем - от 15-20 до 20-25 тепла. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до 5-10, днем до 10-15 градусов

В первой половине второй декады ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха температуры воздуха ночью до 2-7, днем – 8-13 тепла. Во второй половине декады ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью до 9-14, днем – до 15, местами 20 градусов.

- Переход среднесуточной температуры воздуха через 10 градусов в области ожидается в начале третьей декады. В этот период прогнозируется очередной заток холода. Ожидается понижение температуры воздуха ночью 5-10, днем – до 12-15 тепла. Затем прогнозируется колебание температуры воздуха ночью 4-9 до 0-5 тепла, местами возможны заморозки 1-3 градуса, днем – 8-13, местами до 17 тепла. Количество осадков в сентябре прогнозируется около нормы, местами больше нормы, - сообщила К.Мергалимова.

В конце августа в регионе начнется уборочная кампания. По прогнозам, проходить она будет в сложных погодных условиях.