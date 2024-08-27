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    13:31, 27 Август 2024 | GMT +6

    Всемирные игры кочевников еще больше укрепят нерушимое единство братских стран - Касым-Жомарт Токаев

    Президент РК
    Фото: Акорда

    Глава государства на встрече с олимпийскими призерами назвал в числе приоритетов развитие национальных видов спорта и остановился на важности V Всемирных игр кочевников, которые пройдут в стране. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    – Проведение масштабных спортивных состязаний даст возможность познакомить мир с уникальной казахской культурой, уходящей корнями в глубокое прошлое. Кроме того, этот зрелищный турнир станет важным шагом в укреплении уз дружбы между различными народами и странами. Игры кочевников дают хорошую возможность поднять такие темы, как сохранение экологии, превращение Казахстана в зеленую страну и его благоустройство. Парижская Олимпиада ярко продемонстрировала взаимную поддержку и сплоченность всех тюркских народов. И спортсмены, и болельщики искренне радовались каждой победе своих соседей. Они всячески старались помочь друг другу в случае необходимости. Не раз наши борцы как братья вместе поднимались на пьедестал почета. Именно в этом и заключается истинная дружба между народами. Это наше бесценное достояние! Мы всегда поддерживаем друг друга во всех начинаниях. А Всемирные игры кочевников еще больше укрепят нерушимое единство братских стран. Поэтому мы должны организовать и провести это мероприятие на самом высоком уровне, – подчеркнул Президент.

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Спорт Президент Казахстана спортсмены Казахстана Тюркский мир Центральная Азия Игры кочевников
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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