Насколько спортивные объекты Астаны готовы к Играм кочевников

Заместитель руководителя Дирекции по подготовке и проведению Всемирных игр кочевников Абылай Кондыбаев рассказал о готовности спортивных объектов Астаны к масштабному мероприятию, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Сегодня до Игр осталось десять дней. Можно считать, что мы провели полную подготовку. Конечно, у нас остались последние работы, заносим спортивный инвентарь на объекты. Но капитальные работы уже проведены, - сказал он на пресс-конференции по проведению игр на ипподроме «Казанат».

По его словам, на некоторых спорткомплексах уже тренируются национальные сборные Казахстана.

- Несколько объектов уже готовы, там тренируются наши спортсмены, в том числе ипподром «Казанат», сюда уже зашла наша сборная по кокпару, они 3 дня назад начали свои тренировки. Здесь также более 10 дней назад начала свою подготовку национальная сборная по традиционной стрельбе из лука. Наши сборные находятся в Астане и проводят подготовку здесь, - добавил Абылай Кондыбаев.

Напомним, что 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8–13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников. На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

По предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 столичных гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.

Общая сумма призовых составит 253 млн тенге. По каждому виду спорта они будут индивидуальными. В командных видах — это, прежде всего, кокпар и кок-бору, команда-победитель получит 10 млн тенге, второе место — 6 млн тенге, бронзовый призер — 4 млн тенге.

С 6 августа стартовала продажа билетов на церемонию открытия и все соревнования V Всемирных игр кочевников. Ранее мы рассказывали, где и как можно приобрести билеты, а также кто имеет право на льготы и скидки.

В столице Казахстана, как в городе, принимающем игры, велась тщательная подготовка к спортивному мероприятию. Сейчас здесь наносят последние штрихи. Об этом — в фоторепортаже агентства Kazinform.