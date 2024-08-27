Уже в первых числах сентября с полей начнут убирать пшеницу некоторые районы Костанайской области. Готовы ли элеваторы и сушилки местных крестьянских хозяйств принять урожай и как пройдет уборка — читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

Пшеница будет созревать медленно

По данным председателя отраслевого Совета по вопросам АПК Палаты предпринимателей Костанайской области сельхозтоваропроизводителем по совместительству Александра Бородина, несмотря на отсрочку из-за паводка, посевная кампания прошла в темпе и без проблем.

— Влаги было очень много. В этом году мы не применяли химию, ограничились промежуточной обработкой земли — уничтожили сорняк на полях, а после начали засеивать землю. К первым числам июня посевная уже закончилась. Хлеб сейчас растет хороший, виды на урожай имеются. Сама пшеница смотрится неплохо, сейчас ей бы не помешало солнышка. Но, хочу отметить, что культура сейчас «нежится» — мы ей создали все условия: удобрения, влага. Пшеница будет созревать медленно. Если раньше мы уже проводили уборку в середине августа, то в этом году — в первых числах сентября. Но это, при условии что не будет аномальной жары, — рассказал Александр Бородин.

Фото: палата предпринимателей Костанайской области

По его словам, дожди, которые практически сопровождали все лето, не принесли большого урона урожаю.

— Да, есть регионы в Костанайской области, где выпала многократная норма осадков, в частности — это северные зоны области. Но, нам пока ситуацию это не усугубляет. Вопрос в другом, выпадение осадков стопорит работы по сенокосу и обработке паровых полей, — отмечает спикер.

Что касается урожайности, то предполагаемая цифра составляет 20 центнеров с гектара. Однако фермер отмечает, строить прогнозы на урожай — дело неблагодарное, ситуация может всегда меняться.

— Тяжелая это доля, предсказывать то, что не убрал. Глядя на то, что растет, порядка 20 центнеров с гектара мы должны получить. В прошлом году, при дождливой погоде, нам удалось получить 15,5 центнеров с гектара, хотя на полях были и величины по 30 центнеров с гектара. Главное, чтобы не подвела погода, — подчеркнул спикер.

Извелекая уроки

В 2023 году, в Костанайской области возникла огромная проблема по элеваторам и сушилкам, которые не справлялись с большим количеством влажного зерна. В результате местные фермеры понесли потери. В этом году подход к этому вопросу изменили.

— Насколько я знаю, подготовка элеваторов к уборке идет. Прошлый год, сами знаете, сушилки и элеваторы не были готовы к такому большому количеству влажного зерна. Были потери. Здесь важно понимать, что тем, кто хочет оставаться дальше трудиться в сфере сельского хозяйства, необходимо совершенствоваться. В частности — ставить сушилки. У нас многие аграрии привыкли работать так: страховать — деньги жалко, ставить сушилки — деньги жалко. А потом начинаются жалобы по всем инстанциям. У меня, как у фермера, сушилки тоже не было. Если бы я ее поставил на несколько недель раньше в период уборки, то проблем бы не было вообще. Надо чтобы каждый думал в первую очередь о себе, — поделился мнением фермер.

Прошлогодняя ситуация подтолкнула некоторых фермеров к кардинальным решениям — многие заключили договора по страхованию в этом году. Еще часть — приобрели сушилки.

— Существенных обновлений и модернизации элеваторов нет. Многие структуры у нас работают еще с советских времени и живут до сих пор благодаря ремонту. Плюс ко всему хотят получить лицензии, а чтобы их взять, нужно соответствовать требованиям. Это подготовка сушильного оборудования, санитарная обработка (помещения должны быть продезинфицированы), наличие весового хозяйства, — заявил руководитель организации.

Александр Бородин подчеркивает, что прошлых ошибок, в этом году не должны повторить.

— Управление сельского хозяйства области вместе с другими уполномоченными органами работают в этом направлении. Но и сами крестьяне купили в этом году сушилки, передвижные, самые разные. Прошлогодняя ситуация стала уроком для всех, — резюмировал спикер.

Что говорят на областном уровне

По данным управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области, в регионе действует 37 лицензированных элеваторов, которые загружены всего на 22%. На них хранится 672,8 тыс тонн сельхозпродукции прошлых лет, из них 582,7 тыс тонн пшеницы. Основная часть продукции, или 376,8 тыс тонн, принадлежит АО «НК «Продкорпорация», остальное зерно — давальческое (Давальческий продукт — исходный, сырьевой продукт, передаваемый заказчиком продукции ее изготовителю с целью переработки в готовую продукцию, оплачиваемую заказчиком — прим. ред.). Ситуацию с элеваторами разбирали на недавнем отраслевом совете при палате предпринимателей Костанайской области.

— Продкорпорация имеет заключенные контракты на отгрузку зерна, планируется, что к началу уборочных работ элеваторные емкости освободятся в максимальных объемах. В настоящее время отгружается зерно 5 класса птицефабрикам и мукомольным предприятиям. По информации руководителей хлебоприемных предприятий, на давальческое зерно у трейдеров тоже имеются контракты. Отгрузки зерна прошлого года также осуществляются, — рассказала руководитель отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений Анастасия Кудрина.

К слову, участники встречи заявили, что элеваторы на предмет своей профпригодности местными исполнительными органами не проверяются с 2018 года. В их обязанности входит только ведение количественно-качественного учета хранящихся культур. Этот момент вызвал обсуждения среди фермеров, так как при сдаче зерна начинаются проволочки по соответствию требований ГОСТа, который почему-то разный для элеваторов и Продкорпорации.

— Сегодня мы сдаем зерно на элеваторы и не знаем, кто и как будет отвечать за его сохранность. Уже не раз мы поднимали вопрос о необходимости приведения в соответствие требований по ГОСТу: у Продкорпорации он один, у элеватора — другой. И как нам ориентироваться? Прошел год, как мы поднимаем это вопрос на разных уровнях, а решения нет. Мы уже готовы выходить на уборку, а правила игры непонятны, — отметила представитель Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Костанайской области Светлана Михайленко.

С этим согласились и другие участники встречи. По их мнению, в Казахстане должен действовать один ГОСТ: влажность зерна — 14%, натура — 780, клейковина — 23,5. А сегодня у каждой структуры свои нормы и правила, поэтому необходимо вносить поправки в Закон «О зерне», но об этом, к сожалению, только говорят аграрии, а не ответственные структуры.

В целом, пока прогнозы по предстоящей уборке и готовности инфраструктуры складываются благоприятные. Теперь многое будет зависеть от погодных условий и своевременного реагирования уполномоченных органов.