как начнется новый учебный год в Казахстане

В новом 2024-2025 учебном году в Казахстане в школы пойдут более 3,9 млн школьников, из которых 352 тысячи – первоклассники. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Инфографика: Primeminister.kz

1 сентября откроются 178 школ, в которых был проведен капитальный ремонт. Еще порядка 1 тысячи сельских заведений среднего образования распахнут свои двери после модернизации. Обновлены и предметные кабинеты в регионах: вместо планируемых к оснащению профильным оборудованием в соответствии с изучаемой дисциплиной 1000 классов регионами закуплены свыше 1,5 тысячи.

Инфографика: Primeminister.kz

Ведется активная работа по развитию цифровой инфраструктуры. На сегодня спутниковый интернет STARLINK установлен в 1 757 школах, благодаря чему скорость соединения выросла в 3 раза. В 122-х завершаются работы по подключению Интернета. Вместе с тем завершена оцифровка всех учебников, электронные версии доступны школьникам на 11 платформах. С целью определения траектории обучения ученика, впервые учителя первых классов получат Индивидуальную карту развития ребенка с указанием уровня его умений и навыков через Национальную образовательную базу данных. Прорабатывается вопрос внедрения элементов искусственного интеллекта в государственный общеобязательный стандарт образования.

Инфографика: Primeminister.kz

Особое внимание уделяется социальной поддержке учащихся. В предстоящем учебном году, по поручению Главы государства, 1,7 млн школьников будут обеспечены бесплатным горячим питанием, что на 300 тысяч детей больше по сравнению с прошлым годом. Более 510 тыс. учащихся из социально уязвимых семей получили помощь в приобретении школьных принадлежностей.

Для увеличения охвата детей в возрасте от 2 до 6 лет воспитанием и обучением в регионах создана 31 тысячи новых мест. Организована работа более 3,5 тысячи консультационных пунктов для родителей детей, не посещающих дошкольные организации. Для оказания консультативной помощи родителям по уходу и развитию детей запускается мобильное приложение «Беске дейін үлгер».

В Казахстане ежегодно расширяется сеть специальных организаций образования. Доля инклюзивных школ выросла до 88%, а охват детей специальной поддержкой – до 80%. В этом году в пилотном режиме внедряется трехуровневая модель психолого-педагогического сопровождения, разработаны новые требования к кабинетам поддержки и индивидуальным программам для работы с детьми с особыми потребностями.

В сфере технического и профессионального образования, по поручению Президента, в этом году государственный заказ увеличен до 145 тысяч мест, что на 12 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. При этом всего по стране открыты для учащихся 772 организации. С 1 сентября стипендия более 300 тысяч студентов колледжей увеличится на 50%, что в 2 раза больше по сравнению с 2022 годом. Также с нового учебного года на базе колледжей начнут работу 26 малых предприятий, которые в дальнейшем будут реализовывать свою продукцию. В рамках повышения престижа рабочих профессий и развития навыков мастерства 32 казахстанских студента представят страну на чемпионате WorldSkills-2024 во Франции.

Инфографика: Primeminister.kz

Повышение качества образования остается ключевой задачей Министерства просещения РК и государства в целом. Так, впервые на законодательном уровне закреплено понятие «качество образования», создана новая модель Национальной системы его оценки. На сегодня принимаются конкретные меры по взаимодействию с целевыми школами, проводится точечное обучение педагогов и методистов. С нового учебного года в рамках проекта «Цифровой учитель» будет активизирована работа с обучающимися из малообеспеченных семей. Еще 1000 педагогов пройдет обучение в рамках программы «1000 лидеров изменений в образовании», при этом 134 выпускника прошлого года уже включены в руководящие составы школ.

Приоритетная задача государства – обеспечение безопасности детей и защита их прав. С сентября текущего года во всех школах страны внедрены «Уроки безопасности», начинают свою работу Центры психологической поддержки. Штат сотрудников органов опеки увеличился на 64%, также закреплен статус региональных уполномоченных по правам ребенка. В регионах будет реализовываться специальная программа для оказания помощи детям, пострадавшим от насилия, в пилотном формате планируются к запуску антибуллинговые KiVa и «ДОСБОЛLIKE». В школах усилены требования по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности, обязательному наличию тревожной кнопки, системы видеонаблюдения, турникетов и лицензированной охраны. Обеспечено максимальное оснащение организаций образования соответствующими системами реагирования.

Неотъемлемой частью образования является воспитательная работа, и школа занимает одну из ключевых ролей в этом вопросе. С сентября 2023 года для учащихся внедрена целостная программа воспитания «Біртұтас тәрбие», в новом учебном году она заработает в обновленной версии в соответствии с общенациональными ценностями, озвученными Главой государства на III Национальном Курултае «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс». Справедливость – как принцип, ответственность – как основа, прогресс – как цель. Данные составляющие нацелены на воспитание высоконравственного, честного и успешного будущего поколения.

В Казахстане открываются филиалы 33 зарубежных вузов, из которых 7 начнут свою работу уже в сентябре 2024 года, что отражает стремление республики к интеграции в мировое образовательное пространство. В международных рейтингах университетов, таких как QS World University Rankings, представлено 21 казахстанское высшее учебное заведение, а в рейтинге Times Higher Education приняли участие 29 вузов, из которых 4 заняли высокие позиции. Подтверждением растущего международного сотрудничества в области образования служит реализация порядка 245 совместных обучающих и двудипломных программ. Кроме того, ежегодно выделяются средства на привлечение 200 ученых, что способствует развитию научно-исследовательской деятельности.

В рамках проекта Всемирного банка «Модернизация среднего образования» разработаны и внесены в соответствующий Реестр модель педагогического образования и 30 новых инновационных программ с участием 17 казахстанских вузов, Высшей школы образования Назарбаев Университета и 2 вузов Финляндии. В 2023 году данные образовательные программы прошли пилотирование, а с 1 сентября 2024 года планируется полное масштабирование в 49 вузах.

На сегодня 25 вузов страны оснащены предметными кабинетами методики преподавания физики, химии и биологии, соответствующих требованиям современной образовательной среды, а также 14 вузов – кабинетами инклюзивного образования. Для поддержки студентов с нарушениями зрения впервые были закуплены принтеры шрифта Брайля, которые позволяют выполнять письменные задания, презентации и проектные работы.

В этом году, по поручению Главы государства, было выделено дополнительно 100 грантов для подготовки научных кадров, а также впервые внедряется программа индустриального PhD. Этот формат предполагает подготовку специалистов совместно с индустрией, что позволит решать инженерно-технологические задачи в реальном секторе экономики.

С целью модернизации образования разработана модель цифровых университетов, которая в пилотном режиме будет внедрена на базе КазНИТУ им. К.Сатпаева и ВКТУ им. Д.Серикбаева. В рамках сотрудничества с крупными, в том числе международными компаниями, такими как Coursera, Huawei и Binance Kazakhstan, были заключены меморандумы о взаимопонимании. Это позволило создать на базе 35 вузов Академии Huawei ICT, где уже порядка 350 преподавателей из 22 вузов при поддержке Binance Kazakhstan прошли обучение блокчейн-технологиям.

Кроме того, около 102 курсов Coursera переведены на казахский и русский языки, а на 2024 год выделено 40 тысяч лицензий для казахстанских студентов из 93 вузов. Учащиеся получили доступ к более чем 20 тыс. онлайн-курсов и 4 200 курсам по искусственному интеллекту от ведущих университетов мира. Для вовлечения студентов в IT-проекты, такие как OpenSearch, и приобретения отраслевого опыта был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования и компанией Amazon.

В 2024 году 15 отечественных вузов внедряют курсы Google по искусственному интеллекту для 12 тысяч студентов в рамках программы Generative AI. Два вуза – КазНПУ им. Абая и АРУ им. Жубанова – примут участие в пилотном проекте Google for Education.

Для стратегического обеспечения кадрового потенциала запущен проект «Мамандығым – болашағым», который объединяет усилия вузов, акиматов и бизнес-структур для совместной работы над подготовкой специалистов, востребованных на рынке труда. Также введен интегрированный социальный средний балл успеваемости (GPA), который учитывает степень участия студентов в общественной жизни и волонтерской деятельности.

Министерством науки и высшего образования ведется работа по снижению дефицита мест в студенческих общежитиях. В соответствии с Концепцией развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы планируется ежегодно вводить порядка 10 тысяч мест. За последние 5 лет было построено 211 общежитий, что обеспечило более 50 тысяч новых койко-мест для студентов. В 2024 году планируется завершить строительство 27 общежитий с вводом дополнительных 10 576 мест. К августу уже введено в эксплуатацию 17 общежитий на 4 650 мест.

Министерством также разработан проект приказа об увеличении размера государственного заказа для государственных вузов в Астане и Алматы, где отмечается дефицит земельных участков. В рамках этой инициативы при реконструкции зданий под общежития финансирование будет увеличено с 92 МРП на одно койко-место в год до 182 МРП, что позволит улучшить условия проживания студентов в данных мегаполисах.