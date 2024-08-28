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    19:02, 27 Август 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности

    Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
    Фото: Акорда

    Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета Безопасности Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Была заслушана информация председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, министра внутренних дел Ержана Саденова и Генерального прокурора Берика Асылова об актуальных вопросах противодействия экстремизму и терроризму с учетом текущей международной обстановки.

    В ходе мероприятия рассмотрены различные аспекты деятельности правоохранительных и специальных органов по укреплению антитеррористической защищенности. Президентом дан ряд конкретных поручений, направленных на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны.

    Теги:
    МВД РК Генпрокуратура Терроризм Совбез РК Касым-Жомарт Токаев КНБ
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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