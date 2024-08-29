В Костанайской области вручили ключи последним семьям, пострадавшим от паводка

Новоселье отметят 19 семей из Джангельдинского и 18 семей из Амангельдинского районов. Это заключительный этап по строительству домов, взамен тем, которые оказались непригодными после паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как рассказали в областном акимате, Костанайский регион одним из первых завершил строительство домов для пострадавших семей. На подходе и 50-квартирный «умный» дом в Аркалыке, куда в скором времени заедут будущие жильцы.

Ключи от 19 новых домов получили жители Джангельдинского района, пострадавшие от половодья этой весной. Еще в 18-ти домах сегодня празднуют новоселья и в Амангельдинском районе. На торжественном вручении присутствовал заместитель акима Костанайской области Ринат Мухаметкали и представитель ОФ «Қазақстан халқына» Чингиз Шарапиев. Стоит отметить, что в рамках меморандума между акиматом Костанайской области и фондом в регионе было профинансировано строительство 89 индивидуальных жилых домов для пострадавших в Амангельдинском, Джангельдинском и Костанайском районах.

— Я должен признаться, что до последнего дня не верил, что строители успеют до холодов, уж очень большой объем работы им предстояло выполнить. Вместо разрушенного паводком старенького саманного домика мы получили капитальный кирпичный. Красивый, светлый. Наш! Огромное спасибо за это хочется сказать и Президенту Казахстана, и руководству нашей области, а также района. Мы очень счастливы, жизнь продолжается, точнее, только начинается, — делится впечатлениями житель п. Амангельды Жанибек Каримжанов.

В числе новоселов и жители поселков Амантогай, Байгабыл и Агаштыколь Амангельдинского района. Там завершено строительство 5 домов для пострадавших от паводка.

—Мы остались жить в родном селе, в новом капитальном доме. Об этом мы и мечтать не могли. Паводок разрушил наш старый дом до основания, и он не подлежал восстановлению. Не хватит и тысячи слов, чтобы выразить все те чувства признательности всем, кто не остался безучастен к нашей беде. Это дорогого стоит, знать, что в своей стране ты под ее надежной заботой и защитой, — поделился житель села Колкамыс Алпыс Алимбаев.

Важная особенность — это удаленность населенных пунктов от областного центра. Но этот фактор не стал преградой — строительство здесь было завершено в короткие сроки.

— Всего в ходе паводка в Костанайской области пострадало 1 283 дома, треть из них не подлежала восстановлению. На сегодня уже приобретено 315 квартир и это 100% от необходимого количества. Полностью завершено строительство 153 новых домов, — проинформировал Ринат Мухаметкали.

В скором времени в свои новые квартиры заедут и семьи, которые выбрали жилье в новом многоквартирном доме в Аркалыке. Дом по своим характеристикам не уступает столичным аналогам жилья комфорт-класса. «Умную» многоэтажку оборудуют в том числе видеодомофонами. Также, строительная компания за счет собственных средств установила в квартирах кухонные гарнитуры.